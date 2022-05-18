Altının kilogramı 930 bin 700 liraya geriledi - Son Dakika
Üye Girişi

Altının kilogramı 930 bin 700 liraya geriledi

18.05.2022 16:51
Altının kilogramı 930 bin 700 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 930 bin 700 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 930 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 930 bin 700 lira, en yüksek 942 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 930 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 529 milyon 819 bin 414,25 lira, işlem miktarı ise 2.740,58 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 532 milyon 737 bin 527,40 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış933.000,001.839,20
En Düşük930.700,001.805,00
En Yüksek942.000,001.839,50
Kapanış930.700,001.820,20
Ağırlıklı Ortalama939.355,241.817,45
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.529.819.414,25

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.740,58

Toplam İşlem Adedi94

YORUMLAR
500
Altının kilogramı 933 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 933 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 899 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 899 bin liraya yükseldi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Altın, Döviz, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 930 bin 700 liraya geriledi - Son Dakika


Son Dakika
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:06:27. #1.11#
SON DAKİKA: Altının kilogramı 930 bin 700 liraya geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement