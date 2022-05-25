Altının kilogramı 964 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 964 bin liraya yükseldi

25.05.2022 16:49
Altının kilogramı 964 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 964 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 964 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 964 bin lira, en yüksek 980 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 964 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 923 milyon 16 bin 125,33 lira, işlem miktarı ise 2.001,90 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 928 milyon 309 bin 272,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış954.000,001.848,90
En Düşük964.000,00

1.850,00
En Yüksek980.000,001.864,55
Kapanış964.000,001.856,60
Ağırlıklı Ortalama968.824,181.855,44
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.923.016.125,33

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.001,90

Toplam İşlem Adedi127

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Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu Altının kilogramı 954 bin liraya çıktı! Altının kilogramı 954 bin liraya çıktı!
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 964 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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