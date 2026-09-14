Altının kilogramı günü yüzde 1,9 düşüşle 6 milyon 680 bin liradan kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 680 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 680 bin lira, en yüksek 6 milyon 745 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,9 düşüşle 6 milyon 680 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 808 bin 700 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 648 milyon 894 bin 454,10 lira, işlem miktarı ise 394,20 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 655 milyon 141 bin 167,22 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.808.700,00 4.340,40 En Düşük 6.680.000,00 4.272,00 En Yüksek 6.745.000,00 4.387,00 Kapanış 6.680.000,00 4.272,00 Ağırlıklı Ortalama 6.708.959,12 4.320,30 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.648.894.454,10 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 394,20 Toplam İşlem Adedi 41 ???????

Kaynak: AA