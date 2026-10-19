Altının kilogramı KMKTP'de yüzde 0,04 artışla 6 milyon 625 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 6 milyon 625 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 620 bin lira, en yüksek 6 milyon 655 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,04 artışla 6 milyon 625 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 622 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 591 milyon 3 bin 997,18 lira, işlem miktarı ise 393,02 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 591 milyon 3 bin 997,18 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.622.000,00 4.175,90 En Düşük 6.620.000,00 4.129,10 En Yüksek 6.655.000,00 4.164,15 Kapanış 6.625.000,00 4.158,00 Ağırlıklı Ortalama 6.631.000,00 4.145,00 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.591.003.997,18 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 393,02 Toplam İşlem Adedi 24 ???????

Kaynak: AA