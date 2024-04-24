Altınova Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde Fide Dikim Zamanı - Son Dakika
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Ekonomi

Altınova Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde Fide Dikim Zamanı

Altınova Belediyesi tarafından işletilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde baharın gelmesiyle birlikte fide dikimi işlemleri başladı. Bahçede yetiştirilen şifalı bitkilerin halka satışları da yapılmaktadır.

24.04.2024 19:10  Güncelleme: 19:56
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Altınova Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde fide dikim zamanı

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan ve 240 çeşit şifalı bitkiye ev sahipliği yapan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'ne baharın gelmesiyle birlikte fide dikimi işlemleri başladı.

2020 yılında kurulan ve Altınova Belediyesi tarafından işletilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde 40 dönüm alanın 28 dönümünde şifalı bitkilerin üretimleri gerçekleştiriliyor. Yetiştirilen şifalı bitkilerin halka satışlarının da yapıldığı bahçeye, ziyaretçilerin ilgisi her geçen gün artıyor. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şubesi ile işbirliği yapılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'yle ilgili bilgi veren Müdür Mustafa Sarıgül, bahçede ağaç, sarılıcı, sürünücü bitki gruplarının yer aldığını dile getirdi. Sarıgül, bahçede kekik, lavanta gibi mutfakta kullanabilen bitkileri yetiştirip vatandaşların satışına sunduklarını belirtti.

Bahçede bulunan salonda üniversitelerle ortaklaşa halk ve çiftçileri bilinçlendirmek üzere konferanslar düzenlediklerini de kaydeden Sarıgül, "Kendi fidemizi yetiştirebileceğimiz üretim seramızı yaptık. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'yla ortak bir proje. Mürver bitkisi, kudret narı ve tıbbı nane dediğimiz bitkilerden aşamalı olarak çalışmalar yaptık. Tamamen insan sağlığına faydalı olabilecek çalışmalar yapıyoruz. Tabi bunu eczacılık ve tıp fakülteleri hocaları ile beraber yapıyoruz. Yurtdışından getirmiş olduğumuz, adapte etmiş olduğumuz, özel bitkilerimiz var. Şizandra üzümü dediğimiz, hamamelis cadı fındığı dediğimiz, çikolata sarmaşığı dediğimiz çok ilginç bitkiler de var burada. Alanımızda şeker otu steviayı zaten artış çok yaygınlaşmaya başladı. Vatandaşlarımızı bilinçlendirip özelikle diyabet hastası vatandaşlarımız bunu kullanmaya yönlendiriyoruz. Tamamen sağlıklı, organik bitkiler bunlar" dedi.

Sarıgül, bahçede baharla birlikte fide dikimi yaptıklarını anlatan bu yıl 25 bin civarında fide üretimi yaptıklarını ve bunları üniversitelerle de paylaşacaklarını kaydetti.

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ise ilçeye ve Yalova'ya değer katan mekanlardan olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nin Türkiye'de örnek bahçelerden birisi olduğunu ifade etti. Yıl boyunca çok sayıda kişinin ziyaret ettiği bahçenin ilgi odağı olduğunu söyleyen Fazlaca, vatandaşları da bu alanı gezmeye davet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Altınova Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde Fide Dikim Zamanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınova Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde Fide Dikim Zamanı - Son Dakika
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