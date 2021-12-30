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Altınova'da fırsatçılara geçit yok - Son Dakika

Altınova'da fırsatçılara geçit yok

30.12.2021 11:16
Altınova'da fırsatçılara geçit yok

Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral fırsatçılara geçit vermeyeceklerini ifade ederek, "Haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz. Ürünlerde yapılan fahiş fiyat artışlarına karşı tedbirimizi alıyor, denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyip halkımızın haklarını korumaya devam edeceğiz" dedi.

Zabıta Amirliği ekipleri, fahiş fiyat artışının ve stokçuluğun önüne geçmek maksadıyla ilçe genelinde marketlerde ve marketlerin depolarında denetimler yaptı. Zabıta Amiri Salih Akbaş denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "İlçe genelindeki marketlerde ürünlerin etiket fiyatları, kasa fiyatları, stokçuluk yapılıp yapılmadığı gibi unsurları denetledik. Raflardaki ve etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Bazı fırsatçılar, fiyatlarını üst sınıra çekiyor ya da ürünleri stokta bekletip fiyat artışı sağlıyorlar. İlçemiz genelinde fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçmek maksadıyla denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu. - YALOVA

Altınova'da fırsatçılara geçit yok
Altınova'da fırsatçılara geçit yok
Altınova'da fırsatçılara geçit yok
Altınova'da fırsatçılara geçit yok
Altınova'da fırsatçılara geçit yok
Altınova'da fırsatçılara geçit yok

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Metin Oral, Altınova, Yalova, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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