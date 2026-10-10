Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kuyucak\'ta ayçiçeği hasat kontrolleri yaptı

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kuyucak'ta ayçiçeği hasat kontrolleri yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Kuyucak Köyü'nde ayçiçeği ekili arazilerde hasat kontrolü yaptı. Kontrollerle üretim süreci yerinde takip edildi; yetkililer sahada çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Kuyucak Köyü'nde ayçiçeği ekili tarım arazilerinde hasat kontrolleri gerçekleştirildi.
Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Kuyucak Köyü'nde ayçiçeği ekili tarım arazilerinde hasat kontrolleri yapıldı.
Tarım arazilerinde yerinde gerçekleştirilen kontrollerle üretim süreci takip edildi. Yetkililer, tarımsal faaliyetleri sahada izlemeye ve üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: İHA
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