Altıntaş'ta nohut ve ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince "Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi" projesi çerçevesinde dağıtımı yapılan nohut ve yağlık ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrolleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce dağıtılan nohut ve yağlık ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Altıntaş, Ekonomi, Son Dakika

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