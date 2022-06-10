Altıntaş'ta nohut ve ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı - Son Dakika
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Altıntaş'ta nohut ve ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı

10.06.2022 10:23
Altıntaş'ta nohut ve ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce dağıtılan nohut ve yağlık ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce dağıtılan nohut ve yağlık ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince "Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi" projesi çerçevesinde dağıtımı yapılan nohut ve yağlık ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrolleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta nohut ve ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı
Altıntaş'ta nohut ve ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Altıntaş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altıntaş'ta nohut ve ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altıntaş'ta nohut ve ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı - Son Dakika
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