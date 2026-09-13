Altman, güvenlik endişeleri nedeniyle OpenAI'ın bu yıl halka açılmayacağını söyledi - Son Dakika
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Altman, güvenlik endişeleri nedeniyle OpenAI'ın bu yıl halka açılmayacağını söyledi

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OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yapay zeka ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle şirketin bu yıl halka açılmayacağını belirtti. Altman, halka arzın 2026'da da gerçekleşmeyeceğini, güvenlik konusunda yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

NEW OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yapay zeka ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle şirketin bu yıl halka açılmayacağını belirtti.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın CEO'su Altman, Fortune dergisine verdiği röportajda, şirketin halka açılma planına ilişkin de konuştu.

Altman, "On yılın sonuna gelindiğinde herkesin ölümüne yol açabilecek yaklaşık yüzde 10'luk bir riskin alınmasını kabul edilemez buluyorum." dedi.

Şu anda yeni bir döneme girildiğini söyleyen Altman, yapay zekanın tüm insanlığın yararına olmasını sağlarken hiç kimsenin büyük bir riske maruz kalmamasını garanti altına almak için farklı bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

Altman, "Güvenlik konusunda yaşanan tüm gelişmeler göz önüne alındığında, şu anın halka açılmak için hiç de uygun bir zaman olmadığını düşünüyorum, ayrıca bu konuda üzerimizde bir baskı da hissetmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Halka arzın zamanlamasına ilişkin de Altman, bunun 2026'da gerçekleşmeyeceğini, güvenlik konusunda yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

Anthropic CEO'su "yavaşlama" çağrısı yapmıştı

Anthropic CEO'su Dario Amodei, yapay zeka sistemlerinin kontrol edilmesine ilişkin endişelerin artmasıyla şirketlere, "yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme" çağrısında bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından Amodei'ye destek veren Altman, "Dario'nun, sınır teknolojisi çalışmalarının hızını kontrollü bir şekilde ayarlamamız gerektiği yönündeki görüşüne katılıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Sam Altman, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altman, güvenlik endişeleri nedeniyle OpenAI'ın bu yıl halka açılmayacağını söyledi - Son Dakika

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