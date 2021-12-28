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ALTSO Başkanı Şahin: "Yeni yılda da Alanya'mıza hep beraber hizmet edeceğiz" - Son Dakika

ALTSO Başkanı Şahin: "Yeni yılda da Alanya'mıza hep beraber hizmet edeceğiz"

28.12.2021 16:32
ALTSO Başkanı Şahin: "Yeni yılda da Alanya'mıza hep beraber hizmet edeceğiz"

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. 2021 yılında gerçekleştirilen projelerle ilgili meclis üyelerine sunum yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'e meclis üyeleri alkışlarla destek verdi. Toplantıda konuşan Şahin, "Yeni yılda da hizmetin en güzeline layık Alanya'mıza hep beraber hizmet edeceğiz" dedi.

ALTSO'nun 2021 yılı son meclis toplantısı ve yılda iki kez gerçekleştirilen Müşterek Komiteler Toplantısı ALTSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya meclis üyeleri ile komite üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

"Başkan Şahin'in sunumuna alkışlı teşekkür"

Konaklı'nın noter sorunu, Alanya'nın doğu mahallelerinin ortak yaylalarının güvenlik ve sağlık talepleri, eğitim çalışmaları ve Alanya'yı yakından ilgilendiren Ahmet Bebek gibi konularda Alanya'nın çözüm noktası olan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, toplantıya katılan meclis üyelerine 2021 yılında yapılan projelerle ilgili bir sunum yaptı.

2021 yılının başından bu yana yapılan tüm çalışmaları meclis üyelerine aktaran Başkan Şahin'in sunumunu alkışlarla destekleyen meclis üyeleri, ALTSO'nun bu yıl da bir önemli çalışmalara imza attığını belirttiler. Başkan Şahin ise yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, komite üyeleri ve Alanya Halkı'nın desteği ile hep birlikte önemli projelere imza attıklarını belirterek, "Herkesin yeni yılını tebrik ederim. Yeni yılda da hizmetin en güzeline layık Alanya'mıza hep beraber hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

ALTSO Başkanı Şahin: Yeni yılda da Alanya'mıza hep beraber hizmet edeceğiz
ALTSO Başkanı Şahin: Yeni yılda da Alanya'mıza hep beraber hizmet edeceğiz

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Mehmet Şahin, Ticaret, Aralık, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ALTSO Başkanı Şahin: 'Yeni yılda da Alanya'mıza hep beraber hizmet edeceğiz' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ALTSO Başkanı Şahin: "Yeni yılda da Alanya'mıza hep beraber hizmet edeceğiz" - Son Dakika
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