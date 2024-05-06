ALTSO'da 'Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü' semineri düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

ALTSO'da 'Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü' semineri düzenlendi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ev sahipliğinde, ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde 'Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü' konulu bir seminer düzenlendi. Profesyonel Yaşam Koçu Mustafa Şahin, stresin kaçınılmaz olduğunu ve tamamen yok olmasının yaşamın son bulmasıyla mümkün olduğunu belirtti. Seminerde stresin özellikleri ve öfke kontrolü üzerine de konuşuldu.

06.05.2024 19:06
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) "Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü" konulu seminer düzenlendi. Profesyonel Yaşam Koçu Mustafa Şahin, "Stres yaşamımızın bir ürünüdür, kaçınılmazdır, kişiseldir. Stresin tamamen yok olması, yaşamın son bulmasıyla mümkündür" dedi.

ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde ALTSO ev sahipliğinde "Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü" semineri gerçekleştirildi. ALTSO Konferans Salonu'ndaki seminere ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural, ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ayşe Uysal, ALTSO Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapna ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ayşe Uysal, kadın girişimciliğinin gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, ALTSO Başkanı Eray Erdem'e girişimciliğe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Uysal'ın konuşmasının ardından ise Profesyonel Yaşam Koçu Mustafa Şahin sunumunu yaptı.

"Stres kaçınılmazdır"

Seminerde stres kavramının özelliklerini açıklayan Şahin, hayatta stresin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Şahin, "Stres yaşamımızın bir ürünüdür, kaçınılmazdır, kişiseldir. Stresin tamamen yok olması, yaşamın son bulmasıyla mümkündür. Kişiye göre olumlu veya olumsuz duygular oluşturur. Cinsiyete göre ve meslek gruplarına göre farklılık gösterir" dedi.

'Neden öfkeleniyorum?' sorusunun da cevabını veren Şahin, "Neden öfkeleniyoruz. Bunun açıklamasını şu şekilde yapabiliriz. Profesyonel bir bakış açısına sahip değilizdir. Kendimizi tam olarak ifade edemiyoruz. Değersiz hissediyoruz. Anlayamadığımız, açıklayamadığımız ve yaşayamadığımız duyguların patlamasını yaşıyoruz. Bulunduğumuz yerden, buradaki şartlardan mutlu değilizdir ve acısını kendimizden ve başkalarından çıkarıyoruzdur" diye konuştu.

Seminerin sonunda Şahin, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ALTSO'da 'Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü' semineri düzenlendi - Son Dakika

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