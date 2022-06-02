ALTSO'dan jandarmaya 'ginger' desteği - Son Dakika
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ALTSO'dan jandarmaya 'ginger' desteği

02.06.2022 16:47
ALTSO'dan jandarmaya 'ginger' desteği

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası(ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin tarafından, jandarmaya bağışlanan 'ginger'lerin tanıtımı yapıldı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası(ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin tarafından, jandarmaya bağışlanan 'ginger'lerin tanıtımı yapıldı.

Törende konuşan Kaymakam Fatih Ürkmezer, sahil bandında asayişin sağlanmasında çok önemli katkıları olan ve ginger olarak bilinen elektrikli bisikletleri jandarmaya bağışlayan Şahin'e teşekkür etti. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı ve Alanya Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat'ın da yer aldığı programda, elektrikli bisikletlerin sahil güvenliği açısından önemine dikkat çekildi.

"Alanya'ya hizmet borcumuz"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Jandarma güçlerimizin sahil bandında güvenliği sağlamak için yürüttüğü çalışmalarda büyük kolaylıklar sağlayan bu araçlar sayesinde suç oranının yok denecek kadar azaldığı bilgisine memnuniyetle ulaştık. Yaylalarımızın sağlık ve güvenlik sorunlarına çözüm ürettiğimiz gibi hizmetin en güzeline layık Alanya'mızın kent merkezi dahil her noktasına katkı yapmaya devam edeceğiz. Alanya'mızın her kurumuyla olduğu gibi Alanya Kaymakamlığımız ve Jandarma Komutanlığımızla da koordineli bir şekilde yeni bir projeyi hayata geçirmekten dolayı mutlu ve gururluyuz. Alanya'mıza hizmet borcumuz var. Bu vesile ile ne yaparsak haklarını ödeyemeyeceğimize inandığımız fedakar güvenlik güçlerimize bir kez daha kutsal görevlerinde başarılar diliyoruz. Birlikte yapacağımız çok şey var. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Açıklamaların ardından Kaymakam Ürkmezer, Jandarma Komutanı Mindivanlı ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, gingerlerde deneme sürüşü yaptı. - ANTALYA

ALTSO'dan jandarmaya 'ginger' desteği
ALTSO'dan jandarmaya 'ginger' desteği
ALTSO'dan jandarmaya 'ginger' desteği
ALTSO'dan jandarmaya 'ginger' desteği

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Kaynak: İHA

Mehmet Şahin, Jandarma, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ALTSO'dan jandarmaya 'ginger' desteği - Son Dakika


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