ALTSO ve Kazakistan Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ekonomi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Uluslararası Sherkhan Murtaza Taraz Üniversitesi arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında; kültürel, ticari ve eğitim faaliyetlerinde iş birliği yapılacak.

ALTSO ile Uluslararası Sherkhan Murtaza Taraz Üniversitesi arasında protokole imza atıldı. Protokol töreninin ardından açıklama yapan ALTSO Başkanı Eray Erdem, protokolün önemine değinerek, "Kazakistan Uluslararası Sherkhan Murtaza Taraz Üniversitesi Strateji, Bilim ve İnovasyon ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Sayın Kudaıbergenov Arman ile kültürel, ticari ve eğitim faaliyetlerimizi kapsayan iş birliği için protokol imzaladık. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Alanya'mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kazakistan Uluslararası Sherkhan Murtaza Taraz Üniversitesi Strateji, Bilim ve İnovasyon ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Sayın Kudaıbergenov Arman ise ev sahipliğinden dolayı Başkan Erdem'e teşekkür ederek, "ALTSO ile önemli bir protokol imzaladık. Önümüzdeki süreçte önemli iş birliklerine imza atacağız. Başkanımız Eray beye ve yönetimine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Protokol törenine; Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Uysal, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanımız Abdullah Karaoğlu, Sherkhan Murtaza Taraz Üniversitesi Bilimsel İşler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yöneticisi Abutalipov Murat ve İnsan Kaynakları ve Doktora Program Yönetimi Bölümü Yöneticisi Sıkhaeva Kundız yer aldı. - ANTALYA