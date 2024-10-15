Altur Turizm, 1000'inci Sultan Otobüsünü Aldı

Ekonomi

Otokar, Altur Turizm'e bininci Sultan otobüsünün teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin lider otobüs üreticisi Otokar, turizm ve servis taşımacılığının öncelikli tercihi olan Sultan otobüslerinin teslimatına devam ediyor.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Sultan otobüslerinin teslimatlarına bir yenisi daha eklendi.

15 yılı aşkın süredir Türkiye'nin en çok satan küçük otobüs markası olan Sultan, sektörün lider markası Altur Turizm'e yapılan yeni teslimatla başarısını sürdürdü.

Altur Turizm, filosuna kattığı 1000'inci Sultan otobüsünü, şirketin Yenibosna Merkez Garajı'nda düzenlenen törenle teslim aldı.

Törene, Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, Otokar Ticari Araçlar Lideri Kerem Erman, Otokar Otobüs Grubu Yurt İçi Satış Direktörü Murat Torun, Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak ve her iki kurumun üst düzey yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, Altur Turizm'e, 1000'inci Sultan otobüsünü teslim etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Sultan, Türkiye'de ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında turizm ve servis taşımacılığında en çok tercih edilen araçlardan biri." ifadelerini kullandı.

Altur Turizm'in 2008 yılından bu yana filosunda yoğunlukla Sultan otobüslerini tercih ettiğini vurgulayan Özaner, "Altur Turizm'in, süregelen yıllar boyunca araç yenilemelerinde de yine tercihini Sultan'dan yana kullanmış olması bizim için mutluluk ve gurur verici. Altur Turizm'e bugün gerçekleştirdiğimiz 1000'inci Sultan teslimatı, müşterilerimizle olan karşılıklı güven, anlayış ve bunların beraberinde gelen uzun soluklu ilişkilerin kıymetli bir örneği. 15 yılı aşkın süredir devam eden iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyor, yeni otobüslerinin hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak ise 1000'inci Otokar Sultan'ı filolarına kazandırmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Altur'un sadece personel taşımacılığı yapan bir firma olmaktan çıktığının altını çizen Albayrak, şunları kaydetti:

"Altur olarak her gün kendimizi geliştirip yenileyen bir firmayız. Çünkü bizi tercih edenlere, sektördeki lider pozisyonumuz nedeniyle en iyi hizmeti sunmamız gerekiyor. Altur olarak erkek egemen sektörümüzde kadın şoförlere öncelik tanıyan ilk firmayız. Altur Akademi ile şoförlerimize düzenli aralıklarla eğitimler veriyoruz. Altur Teknoloji birimimizle kendi teknolojimizi kendimiz geliştiriyoruz. En iyi hizmet için filonuzun en iyi araçlardan kurulu olması lazım. Otokar Sultan da en iyilerden biri olduğu için tercih ediyoruz. Ayrıca yüzde yüz Türk sermayeli global bir şirket olan Otokar'ın Türk ekonomisine katkısı yadsınamaz. Biz de Altur Turizm olarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. 1000'inci Otokar'ımızı aldık. Yol tutuşu, güvenliği, koltuk arası mesafesi gayet iyi. Konfor ve rahatlığıyla iyi bir araç. Sadece bizim için değil, taşıdığımız personel için de rahat bir araç."