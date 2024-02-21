Alves Kablo, halka arz için talep toplamaya başlıyor

Ekonomi

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama 22-23 Şubat'ta gerçekleşecek.

Borsa İstanbul'da ALVES koduyla işlem görecek şirketin halka arz konsorsiyum liderliğini İnfo Yatırım yürütecek.

Halka arz sonrası şirketin sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen kısmı borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz fiyatı pay başına 19,45 lira olarak belirlenen şirketin lot sayısı 40 milyon olurken, arz büyüklüğü 778 milyon lira olarak belirlendi.

Halka arza ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Alves Kablo AŞ Mali Bölüm Başkanı Nejat Namık Bocnak, 2016'da üretime başlayan firmanın Ankara'da bölgesel bir güç ve kablo üretiminde faaliyet gösteren bir organizasyon olduğunu belirtti.

Halka arzda temel motivasyonun sadece maddi gelir ve şirkete katkı olmadığını aktaran Bocnak, "Şirketimizin kurumsal yönetim ilkeleri olsun, gelişimine ve sermayenin tabana yayılmasında sektörde çok önemli bir aktivite olarak görmekteyiz. Bu açından da halka arzın tüm Türkiye'ye hem sektörümüze hem de firmamıza ve personelimize katkısı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"Halka arz geliri büyümede kullanılacak"

Bocnak, halka arzdan elde edilecek gelirlerin üçte birinin yeni makina ve teçhizatların alımında ve ihracatın artırılmasında kullanılacağı bilgisini paylaşarak, "Üçte biriyle finansman gücü olarak şirketimizin çalışma sermayesinin güçlendirilmesini ve geri kalan üçte bir gelirle de şu andaki güncel faiz borçlarının kapatılması için kullanılacak." dedi.

Bocnak, Alves kablonun gelecek dönem hedeflerine ilişkin yaptığı değerlendirmede de şunları kaydetti:

"Şirketimizdeki en önemli beklentimiz şu, 2023'ün son çeyreğinde aktif olan ikinci fabrikamız 2024'te ful kapasiteyle devreye alınmış olduğundan dolayı satışlarımızın 2023'ün iki katı olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu halka arzdaki gelecek paranın kullanımındaki üçte bir pay da yeni makine ve teçhizatın alımıyla ihracata yönelik ikinci fabrika üretimimizin de daha aktif halde hem satışımıza hem de sektöre katkıda bulunacağına inanıyoruz."