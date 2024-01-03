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Amasra Limanı, 2023 yılında rekor sayıda Rus turisti ağırladı - Son Dakika
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Amasra Limanı, 2023 yılında rekor sayıda Rus turisti ağırladı

Karadeniz'de bulunan Amasra Limanı, 2023 yılında kruvaziyer gemileriyle en fazla turist ağırlayan liman oldu. Yılın ilk günlerinde Rusya'dan gelen Astoria Grande gemisi, 1082 Rus yolcu ve 426 personel ile Amasra Limanı'na demir attı. Bu seferle birlikte Amasra'ya gelen turist sayısı 23 bin 239'a, mürettebat sayısı ise 14 bin 540'a ulaştı. Amasra Limanı, Türkiye sıralamasında en fazla yolcunun geldiği 9. şehir oldu. Gemideki turistler, Amasra İlçe merkezi, Bartın il merkezi ve Safranbolu ilçe merkezindeki tarihi, turistik ve doğal güzellikleri gezdi. Gemi, gün boyu limanda demirli kalacak ve akşam saat 18:00'de Amasra Limanı'ndan ayrılacak.

Amasra Limanı, 2023 yılında rekor sayıda Rus turisti ağırladı
03.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 11:57
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Karadeniz'de 2023 yılı içerisinde kruvaziyer gemi ile en fazla yolcunun geldiği Amasra Limanı, yılın ilk günlerinde rekor seviyede Rus yolcuyu ağırladı.

Rusya'dan yola çıkan Astoria Grande gemisi, bu sabah saat 07: 30 Amasra Limanı'na ulaştı Yeni yılın ilk seferinde Astoria Grande gemisi 1082 Rus yolcu 426 personel ila Amasra Limanı'na demir attı. 2022 yılı Ağustos ayında başlayan ve 34.sü gerçekleşen sefer ile birlikte Amasra'ya gelen turist sayısı 23 bin 239'a, mürettebat sayısı ise 14 bin 540'a ulaştı. 20023 yılında Kardeniz'de kruvaziyer yolcu gemisi ile en fazla turistin geldiği liman olan Amasra Limanı, Türkiye sıralamasında ise en fazla yolcunun geldiği 9. şehir oldu.

2024 yılının ilk seferinde rekor seviyede yolcu getiren gemideki turistler ise, Amasra İlçe merkezinin yanı sıra Bartın il merkezi, ve Safrolbolu ilçe merkezindeki tarihi, turistik ve doğal güzellikleri gezdi.

Gün boyu limanda demirleyecek gemi, akşam saat 18: 00'de Amasra Limanı'ndan ayrılacak - BARTIN

Kaynak: İHA
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