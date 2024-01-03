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Amasra Limanı'na Yeni Yılın İlk Günlerinde Rus Yolcu Rekoru - Son Dakika
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Amasra Limanı'na Yeni Yılın İlk Günlerinde Rus Yolcu Rekoru

Karadeniz'in 2023'te en fazla yolcunun geldiği Amasra Limanı, yeni yılın ilk günlerinde bin 82 Rus yolcuyu ağırladı. Astoria Grande gemisiyle gelen turistler, Amasra ve çevresindeki turistik ve doğal güzellikleri gezdi.

Amasra Limanı\'na Yeni Yılın İlk Günlerinde Rus Yolcu Rekoru
03.01.2024 - 23:28,  Güncelleme: 23:31
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Yeni yılın ilk günlerinde Rus yolcu rekoru

Karadeniz'in 2023'te en fazla yolcunun geldiği Amasra Limanı'na, yeni yılın ilk günlerinde bin 82 Rus yolcu geldi

BARTIN - Karadeniz'de 2023 yılı içerisinde kruvaziyer gemi ile en fazla yolcunun geldiği Amasra Limanı, yılın ilk günlerinde rekor seviyede Rus yolcuyu ağırladı.

Rusya'dan tola çıkan Astoria Grande gemisi, bu sabah saat 07.30 Amasra Limanı'na ulaştı. Yeni yılın ilk seferinde Astoria Grande gemisi 1082 Rus yolcu 426 personel ila Amasra Limanı'na demir attı. 2022 yılı Ağustos ayında başlayan ve 34.'sü gerçekleşen sefer ile birlikte Amasra'ya gelen yolcu sayısı toplamda turist sayısı 23 bin 239'a, mürettebat sayısı ise 14 bin 540'a ulaştı. 20023 yılında Kardeniz'de kruvaziyer yolcu gemisi ile en fazla turistin geldiği liman olan Amasra Limanı, Türkiye sıralamasında ise en fazla yolcunun geldiği 9. şehir oldu.

2024 yılının ilk seferinde rekor seviyede yolcu getiren gemideki turistler ise, Amasra İlçe merkezinin yanı sıra Bartın il merkezi, ve Safranbolu ilçe merkezindeki tarihi, turistik ve doğal güzellikleri gezdi.

Gün boyu limanda demirleyecek gemi, akşam saat 18.00'de Amasra Limanı'ndan ayrılacak.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Amasra Limanı'na Yeni Yılın İlk Günlerinde Rus Yolcu Rekoru - Son Dakika
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