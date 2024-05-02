Amasra'ya Kruvaziyer Turizmiyle Gelen Turist Sayısı 4.9 Kat Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Amasra'ya Kruvaziyer Turizmiyle Gelen Turist Sayısı 4.9 Kat Arttı

Amasra\'ya Kruvaziyer Turizmiyle Gelen Turist Sayısı 4.9 Kat Arttı

Bartın'ın Amasra ilçesine 2022 yılında başlayan kruvaziyer seferleri, 20 ayda turist sayısının 4.9 kat artmasını sağladı. Astoria Grande gemisiyle yapılan 39 seferde toplam 44 bin 319 kişi ilçeye getirildi. Amasra'nın doğal güzellikleri ve turistik yerleri Rus turistler tarafından beğenildi.

02.05.2024 08:54  Güncelleme: 09:00
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Kruvaziyer ile 2022 yılının Ağustos ayında ilk kez tanışan Bartın'ın Amasra ilçesine gelen turist sayısı 44 bin 319 kişiye ulaştı. 2022 yılında 9 bin 23 olan turist sayısı, 20 ayda 4.9 kat arttı.

Bartın'ın Amasra ilçesine 2022 yılı Ağustos ayında seferlerine başlayan Astoria Grande gemisi, 20 ayda yaptığı 39 seferde 17 bin 43'ü personel, 27 bin 276'sı yolcu olmak üzere toplam 44 bin 319 kişiyi ilçeye getirdi. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı Astoria Grande'nin Amasra'ya getirdiği yolcu sayısı katlanarak arttı. 2022 yılı Ağustos ayında başlayan ve yıl sonuna kadar gerçekleşen 9 seferde 3 bin 933 personel, 5 bin 90 yolcu olmak üzere toplam 9 bin 23 kişi getiren geminin 2023 yılında sefer sayısı 24'e çıkarken, yıl boyunca ilçeye getirdiği yolcu ve personel sayısı toplamda 27 bin 248'e ulaştı. Geçtiğimiz yıl taşıdığı yolcu ve personel sayısı bir önceki yıla göre 3 kat artan geminin toplamdaki yolcu sayısı ise ilk sefere başladığı 2022 yılına göre ise 4.9 kat arttı. Bu yılın ilk 4 ayında gerçekleşen 6 seferde 8 bin 48 turisti Amasra ilçesine getiren gemi, bu seferlerden 3'nü ocak ayında, 2'sini nisan ayında, birini de mayıs ayında gerçekleştirdi. Yolcu taşımacılığında 2023-2024 sezonunun son seferinde 17 Ocak'ta gerçekleştiren gemi, yaklaşık 75 günlük bakım ve onarımın ardından 4 Nisan'da 2024-2025 sezonun ilk seferini gerçekleştirdi.

60 bin yolcu hedefi

Gemide yapılan anketlerde en çok beğenilen durak ve turizm şirketlerinin sunduğu gezi paketlerinde en çok talep edilen yerler arasında yer alan Amasra'da bir önceki yılda kırılan turist sayısı rekorlarının 2024 yılında da kırılması hedefleniyor. Astoria Grande gemisi ile yıl boyunca yapılması planlanan toplam 26 seferde 40 bin turistin Amasra'ya getirilmesi planlanırken, ilçeye gelen gemi sayısının da arttırılması için çalışmalar yürütülüyor. Bölgeye yabancı turistleri getiren gemi sayısının iki ve daha üstüne çıkartılması ile yolcu sayısının 60 bine çıkarılması planlanıyor.

Yolcu sayısı her yıl katlanarak arttı

Bartın Belediye Başkanı Recai Çakır, kruvaziyer turizminde Amasra'nın ağırladığı turist sayısının artarak devam ettiğini kaydetti. 2024 yılında bölgeye yapılan sefer sayısını ve bölgeye gelen gemi sayısını arttırmak için çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Çakır, "Başladığı günlerde oldukça az olan yolcu sayısı giderek artıyor. Bugün 878 yolcu, 437 personelle Amasra'mızdalar. Bu sene için 26 sefer ve Karadeniz'de yine birinci olma hedefi ile liman işletme faaliyetimize devam ediyoruz. Sefer sayısının yanı sıra gemi sayısının artması için de tüm paydaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

39. seferde 878 yolcu getirdi

39. seferini 1 Mayıs'ta gerçekleştiren gemi, son seferinde 878 yolcu ve 437 mürettebat ile Amasra Limanı'na yanaştı. Rusya'nın Soçi kentinden yola çıkan ve Karadeniz turu yapan geminin sabah saatlerinde geldiği Amasra ilçesinde yaklaşık 10 saat yolculuğa ara veren turistler, gün boyu Bartın ve Amasra ilçesinin doğal, tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı buldu.

Rus turistler sakin ve otantik buluyor

Denizin ve doğanın keyfini çıkaran Rus turistler, ilk kez geldikleri Amasra'yı çok beğendiklerini ifade ettiler. Rus turistler, Amasra'nın doğası ve denizini muhteşem olarak değerlendirirken, ilçeyi sessiz, sakin ve otantik bulduklarını ifade ettiler. Rus turistler, ilçenin meşhur balığının yanı sıra bölge insanlarını da çok sevdiklerini kaydederek, tekrar gelmeyi düşündüklerini söylediler. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Amasra'ya Kruvaziyer Turizmiyle Gelen Turist Sayısı 4.9 Kat Arttı - Son Dakika

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