Amasya Bamyası Ithalata Karşı - Son Dakika
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Amasya Bamyası Ithalata Karşı

Amasya Bamyası Ithalata Karşı
10.06.2026 09:20
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Amasya'da bamyacı üreticiler, Uganda'dan gelen ithal bamyaların satışlarını etkilediğini bildirdi.

Coğrafi işaret tescilli çiçek bamyasının yetiştirildiği Amasya'da üreticiler, Afrika ülkesi Uganda'dan Türkiye'ye getirilen benzer şekildeki bamyanın üretim ve satışlarını olumsuz etkilemesi nedeniyle ombdusmana başvurdu. Taşova Yerel Kalkınma Derneği yönetimi, 2 bin tondan fazla üretim yapılacağı yeni hasat sezonu öncesi şikayetçi oldukları bu duruma karşı haklarının aranması için Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (Ombudsmanlık) inceleme yapılmasını talep etti.

Uganda'dan getirilip 'çiçek bamyası' diye satılan ithal bamyalarla şekil olarak benzerlik taşıyan kendi ürünleri arasında renk ve lezzet farkı olduğunu belirten üreticiler, alıcılar ile lezzet tutkunlarından Anadolu topraklarında yetişen coğrafi işaret tescilli ürünlerini tercih etmelerini istedi.

Amasya bamyası mı? Uganda bamyası mı?

Tohumları Taşova'dan götürülüp yetiştirildiği Afrika'dan yurda bamya getirildiğini belirten Taşova Yerel Kalkınma Derneği Başkanı Yusuf Yücel, "Taşova'nın 43 köyündeki 4 bin 600 dekar alanda bamya üreten çiftçilerin haklarını savunmak için bu başvuruyu yaptık. Yurt dışından ülkemize çok miktarda bamya girmesiyle bizim ürettiğimiz bamyalar para etmemektedir. Aynı bizim bamya. Uganda bamyası mı? Amasya bamyası mı? Herkesin anlaması mümkün değil" dedi.

Haklarının aranması için şehirde toplantı düzenleyen Kamu Denetçiliği Kurumu'na (Ombdusmanlık) başvurduklarını anlatan Yücel, "Uganda'daki iş gücü ve tarımsal girdi maliyetleriyle bizim maliyetlerimiz çok farklı. Biz bu durumdan çok rahatsızız" diye konuştu.

Temmuzdan itibaren hasadı başlıyor

Temmuz ayından itibaren yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılmasıyla hassas bir üretim aşamasından geçiyor. Bu özel ürün, çiçeğinin sarı rengi ve maddi değerini hiç yitirmediği için yörede 'sarı altın' olarak adlandırılıyor.

"Uganda bamyasına karşıyız"

Amasya semt pazarında bakliyat ürünleri satan 43 yıllık esnaf Metin Kantarcı ise, "Uganda bamyasına karşıyız. Afrika bamyası ile Amasya'mızın milli bamyası yarışıyor. Oradan gelen bamya bizim ürünümüzün lezzetini tutmaz. O bamyanın fiyatı düşük. Bu durum bizim fiyatlara da yansıdı. Bamyanın kilosu 3 bin TL. Geçen sene de aynıydı" şeklinde konuştu.

"Lezzet farkı var"

Müşterileri ile lezzet tutkunlarından coğrafi işaret tescilli Amasya çiçek bamyasını tercih etmelerini isteyen Kantarcı, "Bizim Amasya bamyamız yeşilden kurudukça altın sarışı renge doğru dönüşür. Lezzet farkı var. Bamyamıza kefiliz" ifadelerini kullandı.

Taşova'da yaşayan Mustafa Garip de, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde 'bamya çorbası' olarak tüketilen bu ürünün tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendirildiğini söyledi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Amasya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya Bamyası Ithalata Karşı - Son Dakika

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