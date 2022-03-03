Amasya Çevre Yolu ile 291.1 milyon TL'lik tasarruf - Son Dakika

Amasya Çevre Yolu hem zamandan hem de akaryakıttan tasarruf sağladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Amasya Çevre Yolu ile 291,1 milyon TL tasarruf edildiğini duyurdu ve seyahat süresinin de 30 dakikadan 7 dakikaya indiğine dikkati çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Amasya Çevre yolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Amasya'nın hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısına paralel olarak artan şehir içi ve şehirlerarası ağır taşıt trafiğinin mevcut şehir geçişini kullanması nedeniyle trafik sıkışıklığı ve aksamaları gidermek amacıyla Amasya Çevre Yolu'nun 25 Temmuz 2020'de açıldığı anımsatılan açıklamada, çevre yolunun 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında ve 11,3 kilometre uzunluğunda inşa edildiği kaydedildi.

Özel imalatlar ulaşımı kolaylaştırıyor

Açıklamada, "Suluova-Amasya Yolu'ndan ayrılıp, Amasya'nın güneybatısından geçerek Amasya-Turhal Yolu'na bağlanan Çevre Yolu güzergahının yol eksenine dik, farklı derinliklerde ve sık aralıklardaki vadilerden geçmesi, arazinin apik yapısı, zeminin inşaat açısından riskli bir yapıda olması gibi nedenlerle projede birçok özel imalat yer alıyor. Toplam uzunluğu bin 151 metre olan 2 adet çift tüp tünel, bir tanesi dengeli konsol teknolojik köprü olarak inşa edilen Şehzadeler Viyadüğü olmak üzere toplam bin 612 metrelik 4 adet çift viyadük, 3 adet köprülü kavşak, 65 metrelik 2 adet çift köprü, 334 metrelik 3 adet tek köprü, 597 metrelik 2 adet aç-kapa yapısı inşa edildi" ifadeleri yer aldı.

Trafik güvenliği ve konforu artırıldı

Amasya Çevre Yolu ile 13,5 kilometrelik şehir geçişinin 2 kilometre kısaldığı vurgulanan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Yaklaşık 30 dakika süren seyahat süresi 7 dakikaya indi. Tehlikeli madde taşıyan araçların şehir dışına alınmasıyla trafik güvenliği ve konforunu artıran Çevre Yolu ile açıldığı günden itibaren zamandan 264,9 milyon TL, akaryakıttan 26,2 milyon TL olmak üzere toplam 291,1 milyon TL tasarruf edildi. Ayrıca, sinyalizasyon sisteminin devre dışı kalması ve dur-kalk beklemelerinin ortadan kaldırılmasıyla yıllık 5 bin 497 ton karbon emisyon azaltımı sağlandı." - ANKARA