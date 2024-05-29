Amasya'da domates hasadı başladı, 100 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Amasya'da domates hasadı başladı, 100 bin ton rekolte bekleniyor

Amasya\'da domates hasadı başladı, 100 bin ton rekolte bekleniyor

Karadeniz Bölgesi'nin sebze ve meyve üssü Amasya'da domates hasadı başladı. Sezonun ilk kızaran domateslerinin kilosu üretildiği serada 20 TL'den satıldı. Yaz sezonu boyunca domates üretimi yapılacak tarlalardan 100 bin ton rekolte bekleniyor. Verimli arazilere sahip kentte yılın ilk domatesini Aksalur köyü Çay Mahallesi'nden Çilli ailesi yetiştirdi. Sebahattin Çilli, özveriyle yetiştirdikleri domateslerin geçen yıla göre 20 gün önceden üretip satışa sunmanın mutluluğunu paylaştı. Köye giderek birlikte hasat yaptıkları çiftçilere bereketli kazançlar dileyen Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, '2024 üretim yılında örtü altı sera ve açık alanda toplam 12 bin 200 dekar alanda yaklaşık 100 bin ton domates rekoltesi bekliyoruz' dedi. Gürol Çetin, kilosu 20 TL'den satılan domateslerin Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, Doğu Anadolu Bölgesi ve diğer bölgelere gönderildiğini belirtti. Türkiye'de ağırlıklı olarak Akdeniz illerinde yapılan turfanda domates üretiminin Haziran ayı ortasında sona ermeye başlarken yurt genelinde yaklaşık 45 günlük bir ara sezon oluştuğuna işaret eden Çetin, 'O süreçte Türkiye'nin domates ihtiyacını Amasya karşılıyor' diye konuştu. Tarım şehri Amasya'nın üretim potansiyelinin daha da artacağına inanan Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise, 'Çalışkan çiftçilerimizin azmiyle seralarda yılın devamında ikinci ve üçüncü ürünler de yetiştiriliyor. Domatesin yanına bir süre sonra salatalık, maydanoz, roka, marul, patlıcan ekip üreten çiftçilerimiz de var' şeklinde konuştu. - AMASYA

29.05.2024 09:34
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Karadeniz Bölgesi'nin sebze ve meyve üssü Amasya'da domates hasadı başladı. Sezonun ilk kızaran domateslerinin kilosu üretildiği serada 20 TL'den satıldı. Yaz sezonu boyunca domates üretimi yapılacak tarlalardan 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Verimli arazilere sahip kentte yılın ilk domatesini Aksalur köyü Çay Mahallesi'nden Çilli ailesi yetiştirdi. Sebahattin Çilli, özveriyle yetiştirdikleri domateslerin geçen yıla göre 20 gün önceden üretip satışa sunmanın mutluluğunu paylaştı.

100 bin ton rekolte bekleniyor

Köye giderek birlikte hasat yaptıkları çiftçilere bereketli kazançlar dileyen Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "2024 üretim yılında örtü altı sera ve açık alanda toplam 12 bin 200 dekar alanda yaklaşık 100 bin ton domates rekoltesi bekliyoruz" dedi.

Gürol Çetin, kilosu 20 TL'den satılan domateslerin Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, Doğu Anadolu Bölgesi ve diğer bölgelere gönderildiğini belirtti.

"45 günlük ara sezonda Türkiye'nin domates ihtiyacını Amasya karşılıyor"

Türkiye'de ağırlıklı olarak Akdeniz illerinde yapılan turfanda domates üretiminin Haziran ayı ortasında sona ermeye başlarken yurt genelinde yaklaşık 45 günlük bir ara sezon oluştuğuna işaret eden Çetin, "O süreçte Türkiye'nin domates ihtiyacını Amasya karşılıyor" diye konuştu.

Yılın devamında seralarda ikinci ve üçüncü ürünler de yetişiyor

Tarım şehri Amasya'nın üretim potansiyelinin daha da artacağına inanan Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise, "Çalışkan çiftçilerimizin azmiyle seralarda yılın devamında ikinci ve üçüncü ürünler de yetiştiriliyor. Domatesin yanına bir süre sonra salatalık, maydanoz, roka, marul, patlıcan ekip üreten çiftçilerimiz de var" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Gürol Çetin, Türkiye, Akdeniz, Amasya, Çay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya'da domates hasadı başladı, 100 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da domates hasadı başladı, 100 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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