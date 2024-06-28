Amasya'da Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Amasya'da Hububat Hasadı Başladı

Amasya'da 1 milyon 318 bin dekar hububat ekili alanda hasat başladı. Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde düzenlenen hasat günü etkinliğinde Vali Yılmaz Doruk, vatandaşları yangınlara karşı tedbirli olmaya davet etti. Doruk, hububat hasadının hayırlı olması temennisinde bulunarak, buğday verimini 600 kilogram olarak tahmin ettiklerini belirtti.

28.06.2024 17:19
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Amasya'da 1 milyon 318 bin dekar hububat ekili alanda hasat başladı.

Hububat hasadının başlaması dolayısıyla Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde hasat günü etkinliği düzenlendi.

Vali Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde hem orman hem de anız yangını riskinin çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, vatandaşları yangınlara karşı tedbirli olmaya davet etti.

Hububat hasadının hayırlı olması temennisinde bulunan Doruk, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 27 bin 900 çiftçimiz bulunuyor. Vatandaşımız geçimini bu tarımsal faaliyetlerle kazanmaktadır. İlimizin ve ülkemizin tarımında Gökhöyük Tarımsal İşletmemizin önemli yeri bulunmaktadır. Burada sertifikalı tohum üretiyoruz ve çiftçimize dağıtıyoruz. Bu sene biraz sıkıntı yaşadık özellikle yağmurların geç kalması yönüyle ama mayıs ayında gelen yağmurlarla çok büyük bir afet yaşamadan şükür hasadımızı alacağız. Biraz ürün kaybımız oldu ama yine de ortalama iyi diyebileceğimiz bir düzeyde. Dekardan 600 kilogram kadar buğday alacağız."

Konuşmaların ardından biçerdövere binen Vali Doruk, operatörle buğday biçti, arta kalan sapları ise traktör kullanarak arkasına takılı makineyle balya haline getirdi.

Kaynak: AA

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