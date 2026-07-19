Amasya'da Soğan Fiyatları Rekor Kırıyor - Son Dakika
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Amasya'da Soğan Fiyatları Rekor Kırıyor

19.07.2026 09:56
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Amasya'da soğan fiyatları bir yılda 10 kat artarak 50 TL'yi geçti, üreticiler duruma tepki gösterdi.

Türk mutfağının vazgeçilmezi soğan, üretiminin en çok yapıldığı ikinci şehir olan Amasya'da bu yıl fiyatıyla altın yılını yaşıyor. Tarlada kilosu türüne göre 25 TL ile 42 TL arasında pazarlanıp semt pazarında ve marketlerde kilosu 50 TL'yi geçen fiyatlarla satılan yazlık soğan türleri için pazarcı esnafları 'soğan altın oldu' değerlendirmesinde bulundu.

"Soğanın fiyatı bir yılda 10 katına çıktı, tarihte görülmemiştir"

Türkiye'nin soğan ambarı şehirde semt pazarında soğan satışı yapan Salih Yılmaz, "Soğanın fiyatı bir yılda 10 katına çıktı. Tarihte görülmemiştir. Nedeni ise ekim ve verim azlığı. Erkenci soğanda depolama olmaz. Günlük sökülüp pazarlanır. Geçen sene bu dönemde kilosunu 5 TL'den verdiğimiz soğanlar şimdi 50 TL'den satıyoruz. Soğan altın oldu" dedi.

"Bu yıl aşırı yağış soğanın dengesini bozdu"

Bu yıl ilkbahar dönemindeki aşırı yağışların soğanda verim düşüklüğüne yol açtığını anlatan soğan üreticisi Celalettin Çelik de, "Bu yıl aşırı yağış soğanın dengesini bozdu. 8 bin dönüm erkenci soğan ekilen arazilerde normalde 60 bin tona yakın ürün alınacağına 35 bin ton ancak hasat edilebildi" diye konuştu.

Düşük verimin fiyatların artmasına neden olduğunu vurgulayan Çelik, "Fiyatların bu kadar yükselmesine de karşıyız. Hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumak istiyorsak soğanın 20 TL ile 30 TL arasından fazla olmaması lazım. Biz tarımın devamlılığından yanayız. Fiyatın yükselmesinden mutlu değilim. Çünkü benim ülkeme Mısır'dan ağaç gibi soğanların getirilmemesi lazım. Ay sonunda Türkiye'de soğan bollaşacak. Ama bu süreçte insanlarımız fırsatçılık yapıyor. Biz hiçbir zaman fırsatçılıktan yana değiliz. Vicdani rahatsızlığımız var" şeklinde konuştu.

Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven, Eylül ve Ekim ayından itibaren kışlık soğanların hasadına başlanmasıyla fiyatların gerileyeceğini düşündüğünü anlatırken, pazarcı Şahsenem Gelir ise artan fiyatıyla üreticisini sevindiren soğanların satılmayıp çevreye dökülmekten kurtulduğunu söyledi.

Fiyatlara tepki gösteren Zeki Demir adlı vatandaş, "Soğanın fiyatı rekora koşuyor. Bu olmaz. Amasya, Suluova Türkiye'de soğanın yatağı. Niye böyle oldu bilmiyorum" ifadelerini kulandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Amasya'da Soğan Fiyatları Rekor Kırıyor - Son Dakika

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