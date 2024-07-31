Amasya'da Soğan Tarlada 6 TL - Son Dakika
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Ekonomi

Amasya'da Soğan Tarlada 6 TL

Amasya'da kuru soğanın kilosu tarlada 6 TL'den satılıyor. Bu yıl 79 bin dekar alanda üretimi yapılan soğanın fiyat düşüklüğü çiftçileri zor durumda bırakıyor. Amasya Ziraat Odası Başkanı, sorunun satışta olduğunu belirtirken, geçen yıl Antalya bölgesine yapılan satışın bu yıl 3'te 1 düştüğü ifade edildi. Soğan üreticileri, satılmayan ürünlerin tarlalarda kaldığını ve maliyetin altına inen fiyatların üreticiyi sevindirecek düzeyde olmasını istiyor.

31.07.2024 23:12
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Amasya'da soğan tarlada 6 TL

AMASYA - Türkiye'de soğan üretiminin en çok olduğu ikinci şehir olan Amasya'da kuru soğanın kilosu tarlada 6 TL'den satılıyor.

Amasya'da 2023 yılında 74 bin dekar alanda üretimi yapılan soğanın ekimi bu yıl 5 bin dekar aratarak 79 bin dekara yükseldi. Yaklaşık 430 bin ton rekolte bekleniyor. Bir dönem 'kırmızı altın' olarak adlandırılan soğan, düşen fiyatı ve maliyetlerdeki artışın etkisiyle bu yıl üreticisini üzdü.

"Üretimde sıkıntı yok, problem satışta"

Türkiye'nin soğan ihtiyacının yüzde 13'ünü Amasya'nın karşıladığını belirten Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Soğanın fiyatı 6 lira. Fiyat düşüklüğü nedeniyle çiftçilerimiz çok zor durumda" dedi.

Fiyattaki dalgalanmaya işaret eden Cebeci, "15 gün önce soğan 12 TL'ydi. Birden 6 TL'ye düştü. İnşallah yetkililerin çözüm bulacağına inanıyorum. Türkiye'de üretimde sıkıntı yok. Sorun tarım ürünlerinin satışında" diye konuştu.

"Bu yıl Antalya bölgesine satış 3'te 1 düştü"

Geçen yıl başta Antalya olmak üzere turizm hareketliliğinin yoğun olduğu deniz kıyısındaki şehirlere önemli miktarda ürün gönderdikleri hatırlatan soğan üreticisi Oğuz Çelik, bu yıl Antalya bölgesine satışın 3'te 1 düştüğünü söyledi. Uzun yıllardır ailece soğan üretimi ve pazarlanmasını yaparken bu yıl 3 ilde üretimini gerçekleştirecekleri toplam 30 bin ton soğandan 10 bin tondan fazlasını kış dönemi ihtiyacı için depolara taşıyacaklarına değinen Çelik, "Soğanı kesinlikle dışarıda, üstü ve etrafı açık bir yerde bekletemezsiniz" şeklinde konuştu.

"Satılmayan mallarımız tarlalarda yandı"

Haziran ayında büyük umutlarla başlayan soğan hasadının bu günlerde yerini hüsrana bıraktığını vurgulayıp maliyetinin altına inen soğan fiyatının üreticiyi de sevindirecek düzeyde olmasını isteyen Amasya Ziraat Odası Başkanvekili İsmail Kurt ise, "Satılmayan mallarımız tarlalarda yandı. Soğanlar pazarlanamıyor. Buğday, şeker pancarı para yapmayınca çiftçimiz soğan ve patatese eğilim gösterdi. Sanırım soğanın çokluğundan dolayı da bu haldeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Amasya'da Soğan Tarlada 6 TL - Son Dakika

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