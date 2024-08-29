Amasya\'da Soğan Üretimi Rekor Seviyede

Ekonomi

Türkiye'de soğan üretiminde 2. sırada bulunan Amasya'da bu yıl yaklaşık 430 bin ton hasat gerçekleşti. Soğanın fiyatı tarlalarda bir aydır 6 TL'den satılıyor. Üreticiler tarlada bekleyen ürünlerini kış dönemi için depolara taşımaya başladı.

Amasya'da 2023 yılında 74 bin dekar alanda üretimi yapılan soğanın ekimi bu yıl 5 bin dekar aratarak 79 bin dekara yükseldi. Yaklaşık 430 bin ton rekolte gerçekleşti.

"Bu sene soğan çok. Depolar doldu"

Türkiye'nin farklı bölgelerinde soğan üretiminin geçilmesiyle birlikte ürün bolluğunun görüldüğünü belirten 40 yıllık soğan üreticisi Kemal Çelik, "Soğan tarlada 6 TL'den satılıyor. Bu sene ürün çok. Önceki yıllarda çok iyi para yaptığı için bütün çiftçiler soğana yöneldi" dedi. Hasat edilen ürünleri rekolte çokluğu nedeniyle talep görmemesi üzerine çürümeden kış döneminde ihtiyacın karşılanması için depolara çekildiğine değinen Çelik, "Çok soğan var. Depolar doldu. Belki önü açılıp ihracat olur düşüncesindeyiz. İhracat olmazsa yarısı çöpe gider. Planlı üretim olursa daha iyi olur. Fazla gelince çöpe gidiyor. Az gelince de aşırı fiyat oluşuyor. Ucuz da olsa, zarar da etsek, kar da etsek üreteceğiz. Bizim işimiz bu" diye konuştu.

Pazarda 10 TL

Bu yıl 79 bin dekar alanda yaklaşık 430 bin ton üretimin olduğunu belirten Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven, "Pazarda orta boy soğan şu an kilosu 10 TL'den satılıyor. Müşterilerimize kışlık soğanlarını şimdiden almalarını tavsiye ediyoruz. 3, 5 ay boyunca rahatlıkla tüketebilirler" şeklinde konuştu. Ürettiği küçük boy soğanları pazarda kilosu 5 TL'den satan Abdullah Şahinkaya ise "Şifa deposu soğan her mutfağa, öğüne giriyor. Herkes kilo kilo alıp tüketsin" ifadelerini kullandı. - AMASYA