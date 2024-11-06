Amasya'da Takviye Gıda Denetimi - Son Dakika
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Ekonomi

Amasya'da Takviye Gıda Denetimi

Amasya\'da Takviye Gıda Denetimi

Amasya'da yapılan denetimlerde 118 takviye gıda ürünü el konularak imha edilecek.

06.11.2024 16:46
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Amasya'da takviye edici gıda adı altında satışa sunulan ürünlere yönelik denetimler yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 118 ürününe el konulduğu ve imha edileceği bildirildi.

İl genelinde takviye edici gıda adı altında satışa sunulan ürünlere yönelik öncelikle akaryakıt istasyonlarının market bölümleri olmak üzere tekel bayileri, aktarlar ve bu ürünlerin bulunduğu diğer satış yerlerine yönelik 127 işletmede gıda kontrol görevlilerince eş zamanlı olarak denetim yapıldı.

Denetime ilişkin Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Toplam 118 adet ürün muhafaza altına alınmıştır. Muhafaza altına alınan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecek ve imha edilecektir" ifadelerine yer verildi.

İl müdürü Gürol Çetin, "Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sürdürülmesi amacıyla denetimlerimiz istikrarla devam edecektir" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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