Amasya ekonomi haberi... Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu: "Meslek gruplarımızın başarısı Suluova'mızın başarısı olacaktır" - Son Dakika
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Amasya ekonomi haberi... Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu: "Meslek gruplarımızın başarısı Suluova'mızın başarısı olacaktır"

15.10.2022 09:59
Amasya ekonomi haberi... Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu: "Meslek gruplarımızın başarısı Suluova'mızın başarısı olacaktır"

Amasya haber... Suluova Ticaret ve Sanayi Odasında yeni dönem seçimlerinin ardından meslek komitelerinin ilk toplantısı yapıldı.

Suluova Ticaret ve Sanayi Odasında yeni dönem seçimlerinin ardından meslek komitelerinin ilk toplantısı yapıldı. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aksu, Meclis Başkanı Seyit Ahmet Geylan, meclis üyeleri ve 7 meslek komitesinin başkan ile üyeleri katıldı.

Birlikte 4 yıl boyunca hizmet verecekleri arkadaşlarına seslenen Suluova TSO Başkanı Aksu, "Meslek gruplarımızın başarısı Suluova'mızın başarılı olması, büyümesi, kalkınması demektir" dedi.

Komite başkanlarından yeni dönemde meslek gruplarındaki üyelerle sürekli iletişim halinde olmalarını isteyen Turgut Aksu, "Sizlere iletilen istek, sorun ve önerileri bizlere aktarmanızı, Suluova'ya ve odamıza katkı sağlayacağına inandığınız projeleri bizlerle paylaşmanızı istiyoruz" diye konuştu.

Meslek komitelerinin mesleki ya da şehrin sosyo-ekonomik sorunlarına karşı olan duyarlılığının yanı sıra etkin ve örnek çalışmasının ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanan Aksu, "Meslek gruplarımızın başarısı Suluova'mızın başarılı olması, büyümesi, kalkınması demektir. Bu durumda İlimiz Amasya'nın ve ülkemizin başarılı olması ve aydınlık yarınlara hızla kavuşması demektir" şeklinde konuştu. - AMASYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Amasya ekonomi haberi... Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu: 'Meslek gruplarımızın başarısı Suluova'mızın başarısı olacaktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya ekonomi haberi... Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu: "Meslek gruplarımızın başarısı Suluova'mızın başarısı olacaktır" - Son Dakika
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