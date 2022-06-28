Toplantıda başta sanayi, tarım ve turizm olmak üzere tüm sektörlere yönelik öncelikli konular görüşülerek yeni projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Mustafa Masatlı, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Amasya ekonomisi masaya yatırıldı - Son Dakika

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