Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı - Son Dakika
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Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı

27.07.2022 11:08

Amasya'nın Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'luk zam, halaylarla kutlandı. Maaşları asgari 8 bin liraya yükselen mesai arkadaşlarıyla birlikte halay çeken Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Şu anda bölgede bu maaşı ödeyen örnek belediyelerden biriyiz. Rabb'imize şükürler olsun" dedi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde davul ve zurnalar sıra dışı bir kutlama için çaldı. Kutlamayı yapan Suluova Belediyesinde çalışan işçilerdi. Maaşlarına yüzde 60 ara zam yapılan işçiler halay çekerek eğlendi.

Suluova Belediyesi'nde yüzde 60'lık maaş zammı davul ve zurnalar eşliğinde kutlandı

"BÖLGEDE BU MAAŞI ÖDEYEN ÖRNEK BELEDİYELERDEN BİRİYİZ"

Maaşları asgari 8 bin liraya yükselen mesai arkadaşlarıyla birlikte halay çeken Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Şu anda bölgede bu maaşı ödeyen örnek belediyelerden biriyiz. Rabb'imize şükürler olsun" dedi.

Suluova Belediyesi'nde yüzde 60'lık maaş zammı davul ve zurnalar eşliğinde kutlandı

"ÇOCUKLARINIZLA GÜLE GÜLE HARCAYIN"

Maaş zammını açıkladığı paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde işçisinin hakkını teri soğumadan teslim eden bir anlayışın temsilcisi olduklarını belirterek kendisini sürpriz yapıp belediyenin önünü düğün alanına dönüştüren personeline teşekkür eden Üçok, "Bu bir vefa örneğidir. Kadir, kıymet bilmektir. Kazancınız helalinden, bereketli olsun. Çocuklarınızla güle güle harcayın" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fatih Üçok, Suluova, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı - Son Dakika
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