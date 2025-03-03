Amasya'nın Ünlü Elma ve Bamyası AB Tescili İçin Başvurdu

Ekonomi

Amasya'nın misket elması ve çiçek bamyası AB'ye tescil yolunda

AMASYA - Amasya'nın misket elması ve çiçek bamyasına Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alınması için başvuru yapıldı. Tarihi şehrin sembolü vitamin deposu iki ürünün 2026 yılı içinde tescil edilmesi bekleniyor.

Elma 2 bin yıldır yetiştiriliyor, çiçek bamyası 'çeyrek altın' gibi

2 bin yılı aşkın zamandır yetiştirildiği arkeolojik kazılarda belirlenen bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil görünümdeki Amasya misket elması ile çiçeğinin sarı rengi ve ekonomik değerini hiç yitirmediği için yöre halkının 'çeyrek altın' olarak adlandırdığı çiçek bamyasının ünü sınırları aşıyor.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, "Amasya çiçek bamyasının ardından Amasya misket elması için de Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusunu yaptık. 2026 yılı içinde ikisinin de tescilinin geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Amasya'da 5 bin 500 dekarlık alanda ekilip 2 bin 500 ton üretimi gerçekleştirilen çiçek bamyası ekonomiye yıllık 367 milyon TL, 3 bin 500 dekar alanda yetiştirilen misket elması ise 2 bin 500 tona yakın üretimiyle 150 milyon TL civarında katkı sağlıyor.

"Amasya misket elmasının sindirimden, cilt güzelliğine birçok faydası var"

Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilinin alınmasıyla iki ürünün daha çok tanınıp pazarlanmasına olumlu etkilerinin olacağını belirten Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Birçok yerde satılan elmalar farklı olmalarına rağmen 'Amasya misket elması' denilerek satılıyor. Amasya misket elmasının sindirimden tutun da cilt güzelliğine kadar birçok faydası var. Bu elmayı bir defa yiyen diğer elmalarla olan farkını çok net anlayabilir" diye konuştu.

Çiçek bamyası, yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanıyor. Minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Yaş ve kuru olarak yurdun dört bir yanına pazarlanan bamya, hazırlanan çorbasıyla başta Konya olmak üzere çeşitli illerde düğün yemeklerinin vazgeçilmezi olarak biliniyor.

Çiçek bamyasının gıda olarak çok değerli olduğuna dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin, "Besleme değeri olarak neredeyse etten daha yüksek. Türkiye'nin Çiçek bamyası ihtiyacını büyük oranda Amasya'mız karşılıyor" şeklinde konuştu.

3 bin lirayı bulan bamyanın fiyatı gram altınla yarışıyor

İşyerinde misket elmanın kilosunu 60 TL'den, çiçek bamyasının kurusunun kilosunu ise 3 bin TL'den satan Ömer Balkar ise "Bamyanın fiyatı çok yükseldi. Gram altınla yarışıyor. Taşova bamya pazarında toptan kilosu 2 bin 800 TL'den satılıyor. Perakende fiyatı ise 3 bin TL'nin üzerinde" ifadelerini kullandı.