Amasya Şeker Fabrikası 350 bin ton rekolte planlıyor, üreticiler fiyat bekliyor - Son Dakika
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Amasya Şeker Fabrikası 350 bin ton rekolte planlıyor, üreticiler fiyat bekliyor

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Amasya Şeker Fabrikası 350 bin ton rekolte planlıyor, üreticiler fiyat bekliyor
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Amasya'da şeker pancarı hasadı başladı. Amasya Şeker Fabrikası 11 bölgede 55 bin dekar alanda 350 bin ton rekolte planlarken, üreticiler geçen yıl 3 bin 100 TL olan taban fiyatın henüz belirlenmediğini belirterek iyi bir fiyat bekliyor.

Amasya'da şeker pancarı hasadına başlandı. Şekerin tarladan sofralara uzanan tatlı yolculuğunda hasadına başlanan pancarlar fabrikanın yolunu tuttu. Amasya Şeker Fabrikası 350 bin ton rekolte planlarken, üretici çiftçiler ise şeker pancarı alım fiyatının açıklanmasını bekliyor.

Söküm makineleriyle hasat

Yaklaşık 180 günlük yetişme sürecinin ardından olgunlaşan şeker pancarları, çiftçilerin tarlalardaki yoğun mesaisinin sonunda söküm makineleriyle hasat edildikten sonra traktör, kamyon ve tırlarla taşınarak işlenip toz şekere dönüşecekleri Amasya Şeker Fabrikası'nın yolunu tutuyor.

"Şeker pancarı garanti mahsul"

Fabrikanın bulunduğu Suluova ilçesinde yaşayan çiftçi Tarık Topal, "Şeker pancarı hasadına başladık. Pancarın verimi iyi. Şeker pancarı bizim için garanti mahsul. Her yıl ekmeye gayret gösteriyoruz. Geçen yıl 3 bin 100 TL olan taban fiyat henüz belirlenmedi. İyi bir fiyat belirlenmesini bekliyoruz" dedi.

"Ailecek tarımla uğraşıyoruz"

Aile yadigarı topraklarda üretimi sürdürdüklerini anlatan evli ve 3 çocuk babası Topal, "İki oğlumdan biri ziraat mühendisi, diğeri veteriner teknikeri. Yani ailecek tarımla uğraşıyoruz. Çünkü tarım bizim için olmazsa olmazımız" diye konuştu.

Verimli arazilere sahip bölgelerinde emeklerinin karşılığını almak için çabaladıklarına değinen Bülent Karapapak da, ton başına 4 bin 500 TL taban fiyat beklediğini söyledi.

11 bölgede 55 bin dekar alanda yapılan ekim

Amasya Şeker Fabrikası'nın faaliyet gösterdiği 11 bölgede 55 bin dekar alanda yapılan ekim sonucu 350 bin ton pancarın hasat edilmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA
EkonomiAmasyaGüncelSon Dakika

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