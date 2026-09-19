Amasya Suluova\'da 100 yıldır ekilen tescilli soğanın hasadı başladı, tarlada 15 TL

Amasya'nın Suluova ilçesinde coğrafi işaret tescilli kışlık Suluova soğanının hasadına başlandı. Kış boyunca muhafaza edilebilen bu soğan türünün kilosu tarlada 15 TL'den alıcı buluyor. Soğan, Suluova topraklarında 100 yıldır üretiliyor.

İlçede bu yıl 4 bin 200 dekar arazide ekilen soğandan 15 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Erken saatlerden itibaren tarlaların yolunu tutan çiftçiler gün boyunca söktükleri soğanları ayrıştırılan makineleri kullanarak çuvallanmasını sağlıyor.

"Soğan hayatın tadı"

Kesildiğinde gözleri yaşartan soğanın kendileri için hayatın tadı anlamı taşıdığını belirten tarım işçisi Fatma Börek, "Soğan bizim için hayatın tadı gibidir. Tuzun yanında eş kardeşi gibi bir şeydir. Hasadı çok zahmetlidir" dedi.

Tarlada kilosu 15 TL

40 yıldır soğan üretip satan Kapancı köyünden Yusuf Tozlu ise, "Kışlık soğanlar depolanır. Yaklaşık 6 ay muhafaza edilebilir. Tarlada kilosu 15 TL'den alıcı buluyor" diye konuştu.

"Soğan Suluova topraklarında 100 yıldır ekiliyor"

Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, "Soğan Suluova topraklarında 100 yıldır ekiliyor. Bölgede coğrafi işaret tescilli tek soğan türü Suluova soğanıdır. Bu yıl 4 bin 200 dekar arazide ekilen soğandan 15 bin ton civarında rekolte bekleniyor" şeklinde konuştu.

Soğan tarlasındaki hasada katılıp işçilere yardım eden Uzun, ilçede azalan soğan ekiminin yeniden artırılıp ekonomiye daha fazla katkıda bulunulmasına yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.