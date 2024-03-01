Amasya Üniversitesi ve Amasya Şeker Fabrikası arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Ekonomi

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı ile Amasya Şeker Fabrikası arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İlk uygulamada yapılacak toprak kimyasal analizi ile toprak hastalık analizi bedelinin yüzde 50'si fabrika tarafından karşılanacak. Böylece çiftçilerin uygun miktarda gübre kullanımı ve doğru tohum seçimi sağlanacak.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı ve Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan tarafından anlaşmaya imzalar atıldı.

70 yıldır faaliyette bulunan Amasya Şeker Fabrikası'nın şehrin en önemli ekonomik değerlerinden olduğunu belirten Rektör Turabi, "Yüzlerce köyde binlerce çiftçide büyük bir karşılığı olan Amasya Şeker Fabrikası ile yaptığımız bu protokolün çok anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Üniversite olarak araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunup bölgemiz ile ülkemize artı değerler kazandırmak istiyoruz" dedi.

Toprak hastalık analiziyle doğru tohum seçiminin sağlanacağının altını çizen Ahmet Özarslan ise, "Hastalık olan topraklarda hastalığa dayanıklı tohumlar çiftçilerimize verilecektir. Böylelikle çiftçilerimizin pancardan yüksek verim ve polar almalarını hedeflemekteyiz. Toprak analizi için çiftçilerimizin bağlı bulundukları bölge müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir. İşbirliğine verilen destekten dolayı Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'ye ve kıymetli hocalarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

İmza programında Merkezi Araştırma uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali Gül ile Suluova MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin de yer aldı. - AMASYA