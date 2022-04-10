Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini artırdı - Son Dakika
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Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini artırdı

10.04.2022 12:02

Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini artırdı Vali Masatlı: "Bu yıl hibe desteğiyle 80 bin dekarlık alanda ayçiçeği tohumu ekimi yapılacak" Amasya Valiliği geçen yıl başlattığı ayçiçeği tohumu desteğini bu yıl daha fazla artırdı.

Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini artırdı

Vali Masatlı: "Bu yıl hibe desteğiyle 80 bin dekarlık alanda ayçiçeği tohumu ekimi yapılacak"

AMASYA - Amasya Valiliği geçen yıl başlattığı ayçiçeği tohumu desteğini bu yıl daha fazla artırdı. Geçen yıl dağıtılan tohumlarla 55 bin dekar alanda üretim gerçekleşirken bu yıl yüzde 75 hibe desteğiyle 80 bin dekarlık alanda ekim yapılacak.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaremizin ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla 80 bin dekarlık alanda ekilmek üzere toplam bedeli 6,4 milyon TL olan 3 bin 200 ünite tohumu yüzde 75 hibe desteğiyle üreticilerimize teslim ediyoruz" dedi.

Son 2 yıldır tüm dünyayı etkileyen küresel salgın ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş dolayısıyla gıda arzının tarımın taşıdığı stratejik önemi bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Vali Masatlı, "Özellikle temel gıda ürünlerinden olan yemeklik yağlarda yaşanan fiyat istikrarsızlığı ülkemizde yüksek oranda kullanılan ayçiçek yağının milli imkanlarla üretilmesini daha da önemli kılmıştır" diye konuştu. Mustafa Masatlı, ayrıca 2021 yılında bu bilinçle hem yaşanan kuraklığın etkilerini asgari seviyede tutmak, hem de ülkenin kısmen ithalatını yaptığı ayçiçeği üretimine katkı sunmayı istediklerini söyledi.

Dağıtılan tohumların Amasya tarımına ve çiftçisine hayırlı olmasını dileyen Masatlı, "Amasya'mıza her alanda büyük yatırımlar yaparak insanımızın yaşam standartlarını yükselten başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize, bu proje özelinde Tarım ve Orman Bakanlığımız ile İl Genel Meclisimize ve Özel İdaremize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Destekten faydalanan çiftçilerden Nazlı Hatipoğulları da nadas alanlarda ayçiçeği ekilecek bu proje sayesinde 2 bin liralık tohumu 500 lira harcayarak aldıklarını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde hak sahibi çiftçilere tohum dağıtımı yapılan programa AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce ve diğer yetkililer katıldı.

Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini artırdı
Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini artırdı
Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini artırdı

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Çiftçilere 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek ayçiçeği tohumu dağıtıldı Çiftçilere 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek ayçiçeği tohumu dağıtıldı Tokat'ta, 700 çiftçiye yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı Tokat'ta, 700 çiftçiye yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Amasya Valiliği ayçiçeği tohumu desteğini artırdı - Son Dakika


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