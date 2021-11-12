Üye Girişi
Amazon Türkiye'den "gülümseten cuma" fırsatları - Son Dakika

Amazon Türkiye'den "gülümseten cuma" fırsatları

12.11.2021 11:01
Amazon Türkiye'den

Amazon Türkiye, her yıl düzenlediği alışveriş etkinliği Amazon Gülümseten Cuma Fırsatları ile bu yıl 14 - 29 Kasım'da Amazon müşterilerine fırsatlar, avantajlar ve eğlenceyle dolu bir alışveriş dönemi sunmaya hazırlanıyor.

Amazon Türkiye, her yıl düzenlediği alışveriş etkinliği Amazon Gülümseten Cuma Fırsatları ile bu yıl 14 - 29 Kasım'da Amazon müşterilerine fırsatlar, avantajlar ve eğlenceyle dolu bir alışveriş dönemi sunmaya hazırlanıyor.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, müşteriler, Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulaması üzerinden Adidas, Camper, Defacto, Levi's, Koton, Puma, Lego, L'Oreal, Philips, Remington, Oral-B, Purina, Samsung, Tefal, Xiaomi, MSI, Chicco, Sony ve daha birçok markanın ürünlerine kaçırılmayacak indirimlerle sahip olurken, yılın en yoğun alışveriş döneminde yüzlerini güldürecek sayısız fırsattan da yararlanabilecek.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, geniş bir ürün seçkisiyle müşterilere avantajlar sunacakları için heyecanlı olduklarını belirterek, "Binlerce üründe harika fiyatların yanı sıra ücretsiz ve hızlı kargo seçenekleri, 12 aya varan taksit imkanları, Ocak ayı sonuna kadar uzatılmış iade süreleri ve çok daha fazlasını sunarak bu yoğun sezonda müşterilerimize kusursuz bir alışveriş deneyimi vadediyoruz.

Gülümseten Cuma Fırsatları boyunca her Cuma Instagram hesabında Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz ile yapacağımız canlı yayınlarla da müşterilerimize kahkaha ve eğlence dolu bir kampanya dönemi yaşatmayı hedefliyoruz. Gülümseten Cuma Fırsatları Amazon.com.tr'ye üye olmak ve Amazon ile alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını deneyimlemek için kesinlikle yılın en iyi zamanı." ifadelerini kullandı.

Amazon Türkiye, bu yıl Gülümseten Cuma Fırsatları dönemini Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz ile yapacağı özel Instagram canlı yayınlarıyla kutluyor. 12, 19, 26 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde saat 21: 00'da @amazon.tr Instagram hesabından canlı yayınlanacak etkinliklerde Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz, özellikle son yıllarda popülerliği artan global indirim günleri boyunca alışveriş severlerin yaşadığı tecrübeleri keyifli bir yaklaşımla ele alarak eğlendirirken, birçok sürprizi de izleyicilerle buluşturacak.

Gülümseten Cuma Live yayınlarına ek olarak 15 – 29 Kasım boyunca 100 TL ve katları tutarında alışveriş yapan Amazon müşterilerini hediyelerle dolu bir çekiliş hakkı da bekliyor. Çekilişe katılan 10 şanslı kişi Ocak ayında Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Amazon Gülümseten Cuma Partisine 2 kişilik davetiye kazanma şansı elde ederken 2 kişi 5.000 TL, 10 kişi 1.000 TL ve 10 kişi 500 TL değerinde Amazon hediye çekinin de sahibi olacak.

Amazon Türkiye, Amazon, Kasım, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amazon Türkiye'den 'gülümseten cuma' fırsatları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak 11:02 Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak 10:59 "Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi
Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları 10:48 Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti 10:42 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı 10:22 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı 10:00 İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı 09:25 Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı

Son Dakika Haberleri
11:05 İsrail, "Omega" varyantına karşı tatbikat gerçekleştirdi
10:58 "Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi
10:52 Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu
10:50 Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı
10:48 Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları
10:46 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak
10:41 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti
10:33 Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor
10:21 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı
10:18 Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı         
11:10
İsrail, İsrail, "Omega" varyantına karşı tatbikat gerçekleştirdi         
11:06
Düğünde iki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile zor ayırdı Düğünde iki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile zor ayırdı         
11:01
Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu         
10:52
Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak         
10:47
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
09:08
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı         
08:43
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 11:13:22. #1.11#
SON DAKİKA: Amazon Türkiye'den "gülümseten cuma" fırsatları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement