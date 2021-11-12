Amazon Türkiye'den "gülümseten cuma" fırsatları

Amazon Türkiye, her yıl düzenlediği alışveriş etkinliği Amazon Gülümseten Cuma Fırsatları ile bu yıl 14 - 29 Kasım'da Amazon müşterilerine fırsatlar, avantajlar ve eğlenceyle dolu bir alışveriş dönemi sunmaya hazırlanıyor.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, müşteriler, Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulaması üzerinden Adidas, Camper, Defacto, Levi's, Koton, Puma, Lego, L'Oreal, Philips, Remington, Oral-B, Purina, Samsung, Tefal, Xiaomi, MSI, Chicco, Sony ve daha birçok markanın ürünlerine kaçırılmayacak indirimlerle sahip olurken, yılın en yoğun alışveriş döneminde yüzlerini güldürecek sayısız fırsattan da yararlanabilecek.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, geniş bir ürün seçkisiyle müşterilere avantajlar sunacakları için heyecanlı olduklarını belirterek, "Binlerce üründe harika fiyatların yanı sıra ücretsiz ve hızlı kargo seçenekleri, 12 aya varan taksit imkanları, Ocak ayı sonuna kadar uzatılmış iade süreleri ve çok daha fazlasını sunarak bu yoğun sezonda müşterilerimize kusursuz bir alışveriş deneyimi vadediyoruz.

Gülümseten Cuma Fırsatları boyunca her Cuma Instagram hesabında Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz ile yapacağımız canlı yayınlarla da müşterilerimize kahkaha ve eğlence dolu bir kampanya dönemi yaşatmayı hedefliyoruz. Gülümseten Cuma Fırsatları Amazon.com.tr'ye üye olmak ve Amazon ile alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını deneyimlemek için kesinlikle yılın en iyi zamanı." ifadelerini kullandı.

Amazon Türkiye, bu yıl Gülümseten Cuma Fırsatları dönemini Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz ile yapacağı özel Instagram canlı yayınlarıyla kutluyor. 12, 19, 26 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde saat 21: 00'da @amazon.tr Instagram hesabından canlı yayınlanacak etkinliklerde Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz, özellikle son yıllarda popülerliği artan global indirim günleri boyunca alışveriş severlerin yaşadığı tecrübeleri keyifli bir yaklaşımla ele alarak eğlendirirken, birçok sürprizi de izleyicilerle buluşturacak.

Gülümseten Cuma Live yayınlarına ek olarak 15 – 29 Kasım boyunca 100 TL ve katları tutarında alışveriş yapan Amazon müşterilerini hediyelerle dolu bir çekiliş hakkı da bekliyor. Çekilişe katılan 10 şanslı kişi Ocak ayında Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Amazon Gülümseten Cuma Partisine 2 kişilik davetiye kazanma şansı elde ederken 2 kişi 5.000 TL, 10 kişi 1.000 TL ve 10 kişi 500 TL değerinde Amazon hediye çekinin de sahibi olacak.