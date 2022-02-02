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Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü'ne özel hediye rehberi - Son Dakika

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü'ne özel hediye rehberi

02.02.2022 12:33
Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü'ne özel hediye rehberi

Amazon.com.tr, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı hediye rehberiyle ne alacağını düşünenler için giyim ve aksesuardan bakım ürünlerine, spor ekipmanlarından hobi ürünlerine birçok hediye alternatifini yüzde 40'a varan indirimlerle sunuyor.

Amazon.com.tr, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı hediye rehberiyle ne alacağını düşünenler için giyim ve aksesuardan bakım ürünlerine, spor ekipmanlarından hobi ürünlerine birçok hediye alternatifini yüzde 40'a varan indirimlerle sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye, bu özel gün için hazırlıklarını erkenden yapmak isteyenlerin hayatlarını kolaylaştıracak Sevgililer Günü Hediye Rehberi'ni kullanıma sundu.

Giyim, kitap, elektronik, spor ve outdoor gibi farklı kategorilerden her bütçe ve zevke uygun hediye seçenekleri barındıran rehber, 14 Şubat'a uygun bir hediye arayışında olan herkes için binlerce alternatifi tek çatı altında topluyor. Farklı bütçelere göre düzenlenmiş listeleriyle tüm ürünleri bir arada sunan Sevgililer Günü Hediye Rehberi, seçili ürünlerde sunulacak yüzde 40'a varan indirimlerle 14 Şubat gün sonuna kadar Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulaması üzerinden erişilebilir olacak. Hediye seçimini son güne bırakanlar ise Amazon Prime'ın seçili illerde sepet alt limiti olmaksızın ücretsiz aynı gün ve ertesi gün teslimat avantajlarından faydalanabilecek.

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Sevgililer Günü, Amazon Türkiye, Amazon, Kitap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü'ne özel hediye rehberi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü'ne özel hediye rehberi - Son Dakika
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