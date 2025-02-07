Amazon'un Net Satışları 187,8 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Amazon'un Net Satışları 187,8 Milyar Dolar

Amazon, 2024'ün son çeyreğinde net satışlarını %10 artırarak 187,8 milyar dolara çıkardı.

07.02.2025 01:16
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NEW ABD'li e-ticaret devi Amazon'un net satışları geçen yılın dördüncü çeyreğinde 187,8 milyar dolara çıktı, şirketin net karı da 20 milyar dolara ulaştı.

Amazon, Ekim- Aralık 2024 dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Amazon'un net satışları geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 artarak 187,8 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, şirketin bu dönem için 187,3 milyar dolar net satış rakamı açıklayacağı yönündeydi. Şirketin net satışları, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 170 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

20 milyar dolar net kar

Amazon'un net karı da geçen yıl son çeyrekte 20 milyar dolara çıktı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 10,6 milyar dolar net kar elde etmişti.

E-ticaret devinin hisse başına karı 2024'ün son çeyreğinde 1,86 dolar olarak hesaplandı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde hisse başına 1 dolar kar açıklamıştı.

Şirketin net satışları geçen yıl yüzde 11 artışla 638 milyar dolar olurken, net karı da aynı dönemde 59,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Amazon, bu yılın ilk çeyreğinde 151 milyar dolar ile 155,5 milyar dolar arasında net satış beklediğini açıkladı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Amazon, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amazon'un Net Satışları 187,8 Milyar Dolar - Son Dakika

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