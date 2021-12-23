Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları kasımda beklentiler dahilinde arttı

ABD'de kişisel gelirler, kasımda aylık yüzde 0,4 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,6 ile piyasa beklentileriyle paralel artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Beklentiler dahilinde artış gösteren kişisel gelirler, ekimde aylık yüzde 0,5'lik artış kaydetmişti.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları da kasımda aylık yüzde 0,6 yükseldi.

Bu dönemde beklentilerle paralel bir artış kaydeden kişisel tüketim harcamaları, ekimde yüzde 1,4 artmıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise kasımda aylık yüzde 0,6 artarken, yıllık yüzde 5,7 yükseldi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yıllık değişim Temmuz 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de kasımda aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,7 arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık ve yıllık değişim piyasa beklentilerini geride bırakırken, söz konusu endeksin aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 4,5 artması öngörülüyordu.