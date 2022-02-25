Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ocakta beklenenden fazla arttı - Son Dakika

ABD'de kişisel gelirler ocakta değişim göstermezken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 2,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler geçen ay bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi.

Kişisel gelirlerin, bu dönemde yüzde 0,3 azalması öngörülüyordu. Amerikalıların kişisel gelirleri geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,4 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise aynı dönemde aylık yüzde 2,1'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerini geride bırakan kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 1,5 artması tahmin ediliyordu.

Mart 2021'den bu yana en yüksek artışı kaydeden kişisel tüketim harcamaları, geçen yıl aralıkta yüzde 0,8 azalmıştı.

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Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ocakta aylık bazda yüzde 0,6 artarken, yıllık yüzde 6,1 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerini hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,2 arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yaşanan yıllık artış Nisan 1983'ten'den bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu.

Bu dönemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık artış piyasa beklentileri dahilinde gelirken, yıllık yükseliş yüzde 5,1 olan beklentinin biraz üzerinde gerçekleşti.