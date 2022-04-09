Amerikan gazetesi yazdı: Ruslar akın akın Türkiye'ye geliyor, aynı anda 4 daire satın alıyor! Amaçları vatandaş olmak - Son Dakika

Wall Street Journal, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, Batı'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor durumda kalan Rus zenginlerin rotalarını Türkiye'ye çevirdiğini aktardı.

Sözcü'de yer alan çeviri haberde "Türkiye, süper yatlarını ülke kıyılarına park eden oligarklardan, Moskova'dan bavullarında nakit parayla kaçan muhaliflere ve üst düzey çalışanlara kadar Ruslar için cennet haline geliyor." ifadeleri yer aldı.

Gazete, Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin başladığı Şubat ayından bu yana binlerce Rus'un Türkiye'ye hareket ettiğini duyururken, ülkesinden kaçan Rusların büyük çoğunluğunun İstanbul veya Antalya'yı tercih ettiği vurgulandı.

ÇANTALARINDA BİNLERCE DOLAR

Wall Street Journal'a konuşan Rus ve Türkler; Rusya vatandaşlarının onları SWIFT ödeme sisteminden kesen Batı yaptırımlarını ve Rusya'nın sermaye kontrol düzenlemelerini aşmak için Türkiye'de faaliyet gösteren Rus para transfer şirketlerini ve kripto paraları kullandığını; bazılarının ise çantasında binlerce dolarla Türkiye'ye girdiğini ifade etti.

"10 DAİREDEN 7'SİNİ RUSLAR ALIYOR"

İstanbul merkezli emlak şirketi Golden Sign'ın CEO'su Gül Gül, The Wall Street Journal'a verdiği demeçte, "bazıları oligark" olan zengin Rusların Türkiye'de vatandaşlık hakkı elde edebilmek için için aynı anda 4 daire satın aldıklarını söyledi. Gül, "Şu anda 10 daire satıyorsak, 6 veya 7 tanesini Ruslar alıyor" dedi. Gül, genellikle nakit veya altınla ödeme yaptıklarını da sözlerine ekledi.