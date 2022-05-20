Amik Ovası'nda ilk buğday hasadı yapıldı - Son Dakika
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Amik Ovası'nda ilk buğday hasadı yapıldı

20.05.2022 18:51

Hatay'daki Amik Ovası'nda kıraç alanlarda ekilen ilk buğdayın hasadına başlandı.

Hatay'daki Amik Ovası'nda kıraç alanlarda ekilen ilk buğdayın hasadına başlandı.

Kırıkhan'daki hasat, kurban kesilerek ve dua edilerek gerçekleştirildi.

İlk hasadı sembolik fiyatla satın alan iş insanı Murat İçcan, sezonun hayırlı olmasını diledi.

Çiftçilere her yıl desteklerinin arttığını dile getiren İçcan, "Bugün dünyaca ünlü ekonomi dergilerinin kapağında bile buğday ve gıda güvenliği konuları işleniyorsa, yakın geleceğimizin, ülkelerin milli tarım politikaları üzerine kurulacağı bellidir. Yerli ve milli tarımı desteklemek vatan borcudur. Biz 35 yıldır bu bilinçle her sene çiftçilerimize daha da fazla destek olarak vatan toprağına emek vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Hatay'da buğday hasadı dualarla başladı Hatay'da buğday hasadı dualarla başladı Elazığ'da yılın ilk örtü altı çilek hasadı başladı Elazığ'da yılın ilk örtü altı çilek hasadı başladı
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amik Ovası'nda ilk buğday hasadı yapıldı - Son Dakika


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