ANA'nın Karı İlk Yarısında Düştü

Ekonomi

Japonya'nın en büyük hava yollarından All Nippon Airways'ın (ANA) net karı 2024 mali yılının ilk yarısında düştü.

ANA tarafından yapılan açıklamada, mevcut mali yılın nisan-eylül dönemine dair bilançolarla 2024 mali yıl beklentileri duyuruldu.

Buna göre 6 aylık dönemde ANA'nın net karı, 2023 mali yılının ilk yarısına kıyasla yüzde 13,3 düşüşle 80,7 milyar yene (530 milyon dolar) geriledi. Net kar düşüşünde, söz konusu dönemde artan uçak bakım maliyetlerinin etkili olduğu vurgulandı

Uluslararası uçuş yolcularındaki artışın olumlu etkisiyle firmanın satış gelirleri yüzde 9,7 artışla 1,1 trilyon yene (7,2 milyar dolar) çıktı.

Bu, ANA'nın 6 aylık satış gelirlerinde şimdiye kadarki en yüksek rakam olarak kayda geçti. İşletme karı ise yüzde 16,5 düşüşle 108,3 milyar yene (710,3 milyon dolar) geriledi.

ANA Başkanı Şibata Koji, gazetecilere yaptığı açıklamanda "Maliyetleri kontrol altında tutarken satışları artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Firma, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılına yönelik beklentilerini de duyurdu.

Satış gelirlerini 2,22 trilyon yen (14,4 milyar dolar) olarak bekleyen ANA, net karının 120 milyar yen (785 milyon dolar) olmasını hedefliyor.

Hava yolu şirketi bir önceki mali yıla kıyasla uluslararası uçuşlarda yolcu sayısının yüzde 10 yükselmesini bekliyor.

ANA, başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı çıkışlı yeni Milano, Stockholm ve İstanbul seferlerinin uluslararası uçuş yolcu sayılarını artırmasını bekliyor.