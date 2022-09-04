ASKON Genel Başkanı Aydın OVP'yi değerlendirdi Açıklaması

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, gelecek 3 yıla ilişkin ekonomik tahminleri içeren Orta Vadeli Programı (OVP) değerlendirdi.

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Türkiye dünya genelinde yaşanan ekonomik daralmaya rağmen üretim üssü haline geldiğini ve firmaların ileriki yıllara yönelik yatırımlarını ve kapasite oranlarını artırmayı sürdürdüğünü belirtti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Ekonomik verilerin de gösterdiği üzere Türkiye yatırım üssü olarak üretmeye devam edecek ve büyümesini de her geçen yıl sürdürecektir. Büyüyen ekonomimizin bir tezahürü olarak da gerek istihdam olsun, gerek enflasyon rakamlarında olsun düşüşleri görmeye başlayacağız. Hakeza ihracatımız her ay rekorlar kırarak artmaya devam edecektir. Yaşanan küresel ekonomik kriz ve tetiklediği enflasyon nedeni ile ilk etapta mali disiplinden kopmalar görmekte ve bütçede tahminlerin ötesinde açık yaşanmaktadır. Küresel anlamda fiyatların tekrardan dalgalanmadan kurtulması ile fiyat istikrarı sağlanacak ve genel anlamda enflasyon da düşüşe geçecektir. Sonuç olarak uygulanacak etkin para ve maliye politikaları ile üretim ve verimlilik artışı kanalı ile bütün bunlar belirsizlik ortamının kalkmasına, öngörülür olmasına neden olacak ve olağan üstü durum yaşanmadıkça ekonomik anlamda genel bir toparlanma yaşanacaktır. Bu nedenle OVP'de açıklanan rakamları gerçekçi buluyor ve OVP'yi ayakları yere basan bir program olarak değerlendiriyoruz."