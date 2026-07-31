Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması Başladı - Son Dakika
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Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması Başladı

Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması Başladı
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UKET tarafından ODTÜ'de düzenlenen yarışmada 25 takım, Ay ve Mars simülasyonlarında yarışıyor.

Uzay Keşif Topluluğu (UKET) tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde düzenlenen Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması (Anatolian Rover Challenge-ARC), yerli ve yabancı 25 takımın katılımıyla yapılıyor.

Etkinlikte takımlar, gezegen keşiflerinde kullanılan insansız kara araçlarıyla Ay ve Mars simülasyon alanlarında stratejik görevleri tamamlamak için rekabet ediyor.

UKET organizasyonuyla bu yıl 5'incisi yapılan yarışmada ekipler, otonom sürüş, bilimsel keşif ve gece görevleri gibi çeşitli aşamalarda araçlarının sınırlarını zorluyor. Etkinlik, Türkiye'nin ulusal uzay hedefleri doğrultusunda insan kaynağı ve teknik kapasitenin artırılmasına önemli zemin hazırlıyor.

"Türkiye'nin 2028 Ay misyonu için akademik havuz oluşturuluyor"

ARC Genel Yürütücüsü Utku Hatipoğlu, AA muhabirine, etkinliği Türkiye'deki uzay topluluğunu geliştirmek ve Türkiye'nin Ay misyonuna katkı sağlamak amacıyla başlattıklarını söyledi.

Yarışmaya İngiltere, Meksika, Almanya, Bangladeş, Hindistan, Çekya, Polonya ve Türkiye'den takımların katıldığını belirten Hatipoğlu, organizasyonun Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK Uzay, ODTÜ ve ODTÜ Teknokent paydaşlığında yürütüldüğünü, ana sponsorların da Fergani Uzay ve Baykar olduğunu bildirdi.

Hatipoğlu, yarışmanın bilimsel çıktılarına dikkati çekerek, "Yarışmacıların araçlarını ve gerçekleştirdikleri görevleri not alarak akademik bir havuz oluşturuyoruz. Hem bizim için hem de Türkiye'nin 2028 Ay misyonu kapsamında değerlendirilebilmesi için bir arşiv oluşturuyoruz. Ayrıca, yarışmacı arkadaşlarımızı sektörde görev almaları noktasında motive ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ay ve Mars simülasyonlarında gece ve işbirliği görevleri

ABD'deki University Rover Challenge (URC) ve? Avrupa'daki European Rover Challenge (ERC) gibi dünyadaki sayılı yarışmalardan biri olan ARC'nin kendine özgü bilimsel senaryoları bulunduğunu aktaran Hatipoğlu, organizasyonun görev yapılarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Dünyada örneği olan yarışmalarda genellikle sadece Mars sahaları kullanılıyordu. ARC olarak biz ilk defa Ay sahasını da yarışmaya dahil ettik. Öğrencilerimiz bu alanlarda otonom, bilim, işbirliği ve gece görevlerini icra ediyor. Otonom görevde araçlar hiçbir dış müdahale olmadan kodlarla hareket ediyor. Bilim görevinde ise takımlar bir hipotez oluşturarak Mars sahasında su veya canlılık aramak gibi analizler yapıyor. Başka organizasyonlarda olmayan gece görevimizde, ortam ışıklarını kapatarak takımların robot kollarını karanlık uzay koşullarında test etmelerini sağlıyoruz. Ay sahasında gerçekleştirilen işbirliği görevinde ise tüm takımlar aynı anda sahaya çıkarak ortak mekanik sorumlulukları yerine getiriyor."

Öğrenciler teknik ve akademik yeteneklerini test ediyor

Yarışmaya ODTÜ Rover Takımı adına katılan Bilge Arıkca da geliştirdikleri keşif odaklı insansız kara aracının üzerinde otonom görevler için özel bir robot kol bulunduğunu ifade etti.

Araçtaki delici sistem yardımıyla toprak numuneleri topladıklarını ve bunları analiz ettiklerini belirten Arıkca, sistemlerindeki bazı aksaklıklar sebebiyle bu yıl birincilik beklemediklerini ancak yarışmanın üniversite öğrencilerine çok büyük bir pratik öğrenme süreci sunduğunu kaydetti.

Polonya'dan yarışmaya katılan Legendary Rover Takımı'ndan Dawid Adamiak da organizasyona daha önce de katıldıklarını belirterek, "Yeni aracımızı test etmek için buradayız. Sahayı ve rekabet ortamını çok iyi biliyoruz. Hedefimiz, organizasyonu birincilikle tamamlamak." diye konuştu.

Organizasyon 1 Ağustos'ta sona erecek

Zaman sınırının bulunmadığı yarışmalarda, görevini erken bitiren takımlar doğrudan bir sonrakine geçerken, ek süre talepleri hakem heyeti tarafından karara bağlanıyor.

Takımlar yarışma boyunca çadır alanlarında Yüzey Keşif Aracı Uydu Haberleşme Protokolü (RSCP) modül testlerine tabi tutuluyor. "Parlama zamanı" görevi kapsamında ise ekipler, zorlu arazide sürüş, malzeme seçimi, kontrol paneli manipülasyonu ve takım yapısı gibi konularda değerlendiriliyor.

Etkinlik, 1 Ağustos'ta düzenlenecek değerlendirme toplantısı ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması Başladı - Son Dakika

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