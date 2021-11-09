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Anadolu Isuzu'nun yüksek performansı 9 aylık sonuçlarına da yansıdı - Son Dakika

Anadolu Isuzu'nun yüksek performansı 9 aylık sonuçlarına da yansıdı

09.11.2021 10:47
Anadolu Isuzu'nun yüksek performansı 9 aylık sonuçlarına da yansıdı

Ticari araç markası Anadolu Isuzu, salgın koşullarına rağmen yurt içi ve yurt dışı pazarlarda gösterdiği yüksek performansı ile başarılı mali sonuçlara imza attı.

Ticari araç markası Anadolu Isuzu, salgın koşullarına rağmen yurt içi ve yurt dışı pazarlarda gösterdiği yüksek performansı ile başarılı mali sonuçlara imza attı.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Ocak- Eylül 2021 dönemine ilişkin mali sonuçlara göre şirketin net satışları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 114 artışla 1 milyar 485 milyon TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt içi satışlar yüzde 103, ihracat satışları ise yüzde 139 artış kaydetti. Anadolu Isuzu'nun Ocak-Eylül 2021 dönemindeki faiz ve vergi öncesi karı ise (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 289 artışla 150 milyon TL'ye yükseldi.

Anadolu Isuzu, 2021 yılının dokuz ayında 2 bin 676 adedi iç pazara, 626 adedi dış pazarlara olmak üzere, toplam 3 bin 302 adet aracın satışını gerçekleştirdi. 2020'nin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında toplam satışlarda yüzde 88 artış sağlandı. Ticari araç segmentinde üretim yapan Anadolu Isuzu kamyon segmentinde, sektör ve pazar ortalamalarının üzerinde bir performans kaydetti. Yurt içi satış adetlerine bakıldığında, kamyon segmentinde yüzde 79,9'luk artış kaydedildi. Tüm segmentler için yurt dışı satış adetlerinde sağlanan artış ise yüzde 91,4 oldu.

Uzun süredir dünyayı etkisi altına alan salgın koşulları, küresel riskler ve yerel makroekonomik göstergelerin seyrine bağlı olarak döviz kurlarının dalgalı bir seyir izlediği bir dönemde Anadolu Isuzu, kur riskini hassas bir şekilde yönetti. Tüm dünyada etkili olan ham madde ve navlun fiyatlarındaki volatiliteyi de uzun vadeli kontratlar sayesinde başarıyla yöneten Anadolu Isuzu, çip tedariki ile ilgili ise kısa-orta vadede finansal tablolarını etkileyecek seviyede bir risk bulunmadığını da açıkladı.

"Yüksek performans yıl sonu mali sonuçlara da yansıyacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, "Yılın ocak-eylül arasındaki ilk üç çeyreği, şirketimiz için başarılarla dolu bir dönem olmuştur. Anadolu Isuzu olarak pandemi koşullarının etkisini sürdürdüğü bir dönemde her alandaki performansımızı daha da yükselttik. Yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki müşterilerimizin taleplerine cevap veren ürünlerimizle satışlarımızı önceki yılın aynı dönemine göre yüksek oranlarda artırdık. Endüstri 4.0 ve dijitalleşme odaklı çalışmalarımızla üretim kalitemizi daha da iyileştirirken müşteri memnuniyetini daha da artıracak çalışmalarımıza ağırlık verdik. Sürdürülebilirlik odağımızla ürettiğimiz, yenilikçi teknolojilerle donanmış çevreye duyarlı ve güvenli araçlarımızın yeni pazarlara satışını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Arıkan, tüm bu çalışmalarının mali sonuçlarına da yansıdığını belirterek, "Birçok alanda gösterdiğimiz yüksek performans ilk üç çeyrek dönem sonuçlarına olduğu gibi yıl sonu rakamlarımıza da aynen yansıyacaktır. Önümüzdeki dönemde Anadolu Isuzu olarak daha yüksek hedefler doğrultusunda çalışmaya, yurt içi pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken yurt dışında yeni pazarlara açılmaya, yerli üretimle Türkiye ekonomisine çok yönlü katkılarda bulunmaya devam edeceğiz. Bu başarıya ulaşmamızda katkısı olan çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tragger, Türkiye, Eylül, Isuzu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Anadolu Isuzu'nun yüksek performansı 9 aylık sonuçlarına da yansıdı - Son Dakika Ekonomi


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