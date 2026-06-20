Anadolu Tarım İşletmesi Hayvancılıkta Kendi Yemini Üretiyor - Son Dakika
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Anadolu Tarım İşletmesi Hayvancılıkta Kendi Yemini Üretiyor

Anadolu Tarım İşletmesi Hayvancılıkta Kendi Yemini Üretiyor
20.06.2026 11:15
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Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesi, hayvancılık için gerekli kaba yem üretimini kendi kaynaklarıyla yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesi, hayvancılık alanında ihtiyaç duyduğu kaba yemi kendi kaynaklarıyla üretiyor.

Türkiye'nin sertifikalı hububat tohumu ihtiyacını karşılamada kritik öneme sahip Mahmudiye ilçesindeki işletmede yer alan safkan Arap atı, sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliği tesislerine gerekli olan kaba yem için de ekim gerçekleştiriliyor.

Anadolu Tarım İşletmesi Müdür Vekili Abdullah Güler, AA muhabirine, kuruluşun bölgede 13 bin 500 dekarı merkez, 31 bin 500 dekarının da Esenbel mevkisinde olmak üzere 45 bin dekar alana sahip olduğunu söyledi.

İşletmede hayvancılık faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdüğünü belirten Güler, tesiste 5 bin 500 baş esmer sığır, 6 bin baş Anadolu merinosu, 1700 baş Ankara tiftik keçisi ve 550 baş safkan Arap atının bulunduğunu söyledi.

Güler, yaklaşık 10 bin dekar alanda hububat ekimi yaptıklarını anlatarak, "15 bin dekar da hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacını karşılamak için yonca, çayır mera, mısır silajı ve hasır fiğ ekimi mevcuttur." dedi.

"Kendi gücümüzle bu işleri yapıyoruz"

Anadolu Tarım İşletmesi Bitkisel Üretim Şubesi Şefi Mehmet Baransel ise işletmeye ait 9 bin 737 dekar alanda "Sönmez 2001", "Kate A1" ve "Reis" çeşitlerinden tohumluk hububat ekilişi yaptıklarını kaydetti.

İşletmenin hayvancılık için ihtiyaç duyduğu kaba yemi karşılamak için 4 bin 500 dekar alanda güzlük fiğ ekilişi gerçekleştirildiğini belirten Baransel, şöyle devam etti:

"365 dekar alanda yazlık fiğ ekilişi, 3 bin 11 dekar alanda yonca ekilişi yapıldı. Bu yıl 1448 dekar alanda da yeni tesis yonca ve 2 bin 772 dekar alanda silaj üzerine hasıl mısır ekilişlerimizi tamamlamak üzereyiz. İşletmemizde şu an hububat ekilişlerin pas ilaçlamasını yapmaktayız. Diğer faaliyetlerimiz, yem bitkilerinin biçilmesi, balyalanması, tırmıklanması ve diğer hayvancılık tesislerimize taşınması işleri devam etmektedir."

Baransel, işletmenin merkez alanında yazlık olarak mısır silajının ekimini tamamlamak üzere olduklarını bildirerek, "Son parselimizde ekilişine devam ediyoruz. Esenbel bölgesinde ilaçlama faaliyetlerimiz ise devam ediyor. Yaklaşık 7 bin dekara yakın bir alanımız kaldı, onların tamamlanmasını bekliyoruz. Birkaç gün daha işlerimiz var. Kendi gücümüzle bu işleri yapıyoruz." dedi.

Bu yıl 4 bin ton mahsul beklediklerini vurgulayan Baransel, bölgenin aldığı yağışların bitki gelişimine olumlu yansıdığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İşletmemiz, buğday verimi olarak yaklaşık yüzde 70'i kuru ziraat alanı olmasına rağmen bu yıl ekilişlerin üzerine aldığımız yağışların iyi olmasından dolayı şu an kuru ziraat alanlarımızda dekar başına yaklaşık 350 kilogram, sulu ziraat alanlarımızda ise dekar başına yaklaşık 600 kilogram verim beklemekteyiz. Umarım ki işletmemiz, kuruluşumuz ve ülkemiz adına çok hayırlı ve bereketli bir sezon geçecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Anadolu Tarım İşletmesi Hayvancılıkta Kendi Yemini Üretiyor - Son Dakika

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