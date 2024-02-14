Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni İşletmesi'nde meydana gelen maden kazasının ardından Karasu Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığını belirtti.
Şirketten yapılan açıklamada, salı günü 14.28'de meydana gelen maden kazası sonrası profesyonel ekipler tarafından olayın sebebine ilişkin araştırmanın başladığı kaydedildi.
Yığın linç alanının kaymasından kaynaklı olarak kazanın meydana geldiği aktarılan açıklamada, konunun atık depolama havuzu ile bir ilgilisi olmadığı, söz konusu konu ile ilgili herhangi bir tehlikenin bulunmadığı ifade edildi.
Toprak kayması nedeniyle çevresel herhangi bir kirlilik yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kazaya rağmen tüm tedbirler hızlı bir şekilde alınarak saha kontrol altına alınmıştır. 6 noktadan yüzey suyu numunesi alınmıştır. Alınan numuneler normal değerlerdedir ve herhangi bir kirlenme söz konusu değildir. Karasu (Fırat) Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmamıştır. Şu ana kadar kayan toprak altında 9 çalışanımızın olduğu belirlenmiştir. Çalışma arkadaşlarımız için arama ve kurtarma çalışmaları sahamıza gelen tüm kamu kurum ve kuruluşların desteği ile devam etmektedir."
Açıklamada, şirketin kamuoyunu olayın detayları konusunda düzenli olarak bilgilendireceği, nedenlerini net bir şekilde açıklayacağı ve benzer durumların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda kararlı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Anagold Çöpler Altın Madeni'nde maden kazası: Siyanür akışı olmadığı belirtildi - Son Dakika
İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu." dedi.
Ocak-Aralık 2023 döneminde inek sütü üretimi, yıllık yüzde 4.8 arttı. Aynı dönemde tavuk eti üretimi yüzde 3.7, hindi eti üretimi ise yüzde 11.3 geriledi.
Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim-öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak.
Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuşmasının bir yerinde şehitler için yazılmış şarkıyı açarak kürsüde hüngür hüngür ağladı.
Erzincan'daki altın madenindeki toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Üniversitesi, tarihi ve kültürel nitelikleri olan Beyazıt yerleşke bahçesini ziyaret etmek isteyenlerin hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında randevu alması gerektiğini duyurdu. Ziyaretler sadece kültürel amaçlı olacak ve güvenlik önlemleri alınacak.
Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Kadıköy'de bulunan bir sitede, kuryelerin bina sakinlerinin kullandığı asansörden ayrı bir asansöre yönlendirildiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme gelen olay, tepkilere neden oldu. Avukatlar ise bu durumun ayrımcılık olduğunu belirterek Türkiye İnsan Hakları Kurumu'na başvurulması gerektiğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?