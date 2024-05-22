Analiz Uzman Mühendisi Berika Aydan: Türkiye'yi geleceğe hazırlayan genç mühendisler - Son Dakika
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Ekonomi

Analiz Uzman Mühendisi Berika Aydan: Türkiye'yi geleceğe hazırlayan genç mühendisler

Analiz Uzman Mühendisi Berika Aydan: Türkiye\'yi geleceğe hazırlayan genç mühendisler

Berika Aydan, elektronik cihazlara olan ilgisini mühendisliğe dönüştürerek doktora çalışmasıyla başarıya ulaşan bir analiz uzman mühendisidir. Nurol Makina'da görev yaparak ülke ekonomisine ve prestijine katkı sağlamaktadır. Yaptığı faaliyetlerle yüksek korumalı araçlar üretmekte ve askerlerin hayatlarını kurtarmaktadır. Ayrıca yerli üretim ve teknoloji geliştirme konularında da önemli katkılar sağlamaktadır. Berika Aydan, kadın-erkek ayrımının olmadığı bir alanda çalışmanın gururunu yaşamaktadır.

22.05.2024 14:30
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Elektronik cihazlara ve makinelere olan ilgisini mühendisliğe dönüştüren, bunu doktora çalışmasıyla taçlandıran Analiz Uzman Mühendisi Berika Aydan, ülke ekonomisine ve prestijine katkı sunan araçların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Anadolu Ajansının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladığı " Türkiye'yi geleceğe hazırlayan genç mühendisler" temalı dosya haberin altıncı bölümü Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina'da Analiz Uzman Mühendisi olarak görev yapan 28 yaşındaki Berika Aydan'a ayrıldı.

Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesinde tamamladıktan sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde alanında uzman hocalarla yüksek lisans çalışmalarını gerçekleştiren Aydan, sonrasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde çalışmalarında daha uzmanlık kazanmak adına "computational mechanics-hesaplamalı mekanik" alanında doktora yapıyor.

Küçüklüğünden beri elektronik cihazlara, makinelerin nasıl çalıştığına ilgi duyduğunu dile getiren Aydan, "Lisans eğitimi alırken bir hocamız şundan bahsetti. Mühendislik kelimesi Latince "ingenium" kelimesinden geliyor. Bu da zeki, yaratıcı ve becerikli anlamı taşıyor. Düşününce gerçekten etrafımızı saran dünyayı mühendislerin yaratıcı düşünceleri ve yetenekleri şekillendiriyor. Bu da benim işime daha da sarılmama, daha da benimsememe sebep oldu." dedi.

Nural Makina'da yaptıkları faaliyetlerle "V çevrimi" denilen çevrimin hemen her noktasında yer almaya çalıştıklarını anlatan Aydan, şöyle konuştu:

"Üretilen veya üretilecek olan komponentlerin veya araç sistemlerinin yapısal dayanım, yorulma, titreşim, titreşim kaynaklı gürültü, havalandırma sistemi için akış analizlerini gerçekleştiriyoruz. Bunlar şirketimizin bize sağladığı genişlik yazılım portföyü sayesinde oluyor. Beka tehditlerine karşı yüksek korumalı araçlar üretebilmek adına mayın analizleri gerçekleştiriyoruz. Sonrasında tasarımcılara gerektiğinde ürün iyileştirmeleri veya geliştirmeler öneriyoruz. Bu şekilde her aracı aslında elimiz değmiş oluyor."

"Bir kariyer değil ulusal görev"

Yaptıkları tüm bu faaliyetlerin sağladığı faydalara ilişkin görüşlerini paylaşan Berika Aydan, "En önemlisi yüksek korumalı araçlar üreterek askerlerimizin, emniyet güçlerimizin aslında hayatlarını kurtarmış oluyoruz. Ayrıca iyi tasarımlar çıkarıyoruz ve bu tasarımlar ülke ekonomisine, prestijine katkıda bulunuyor. Yerli üretim yapıyoruz, buna katkı sağlamış oluyoruz. Teknoloji geliştiriyoruz." dedi.

Mühendislik eğitim ve yeteneklerini sahada uygulama fırsatı bulmasıyla ilgili de değerlendirmeler yapan Aydan, "Nurol Makina'da çalışmak kariyerim açısından çok önemli bir dönüm noktası oldu. Çünkü burada yürüttüğüm çalışmalar beni sürekli öğrenmeye ve geliştirmeye itiyor. Bunun dışında doktora çalışmalarım son derece destekleyen bir kurum. Bu sayede akademik hedeflerimi gerçekleştirirken gerekli zamana sahip olabiliyorum. Ayrıca burada cinsiyet fark etmeksizin herkese mühendis gözüyle bakılıyor ki bence bu da çok değerli. Savunma sanayisi ülkemizin güvenliğini ve bağımsızlığını sağlamada gerçekten çok önemli bir role sahip. Ben de aslında buradaki çalışmaların bir kariyer değil ulusal bir görev olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

"Bir hedefiniz varsa..."

Doktora çalışmalarıyla sürekli gelişmek, şirketine ve savunma sanayisine bir şeyler katmak istediğini vurgulayan Aydan, test faaliyetlerinde kendilerini doğrulama fırsatı bulduklarını, bunun da çok büyük bir mesleki tatmin oluşturduğunu söyledi.

Mühendisliğe ilgi duyanlara, mühendis adaylarına tavsiyede bulunan Aydan, "Ben aslında bir hayat tecrübesi olarak görüyorum bunu, bir hedefiniz varsa, zorlu bir hedefse, endişelenmemek, sabretmek gerekiyor. Çünkü bir hedefe yeterli zaman ve emek harcadığınızda bana göre bu hava, su gibi bir gerçek mutlaka mükafatını alıyorsunuz. Atatürk'ün biz Türk gençlerine olan inancı çok büyük. Bizler de yeterli inanç ve azimle Türk geleceğine değer katabiliriz." diye konuştu.

Analiz Mühendisliği için kadın-erkek ayrımının söz konusu olmadığını ifade eden Aydan, "Aynı okullara gidiyoruz. Aynı eğitimleri görüyoruz, erkek veya kadın olmanın hiçbir avantaj veya dezavantajını görmedim. Şirketim de bana hissettirmedi, okullarımda da hissetmedim. Umarım tüm Türkiye'de bu gelişmeyi görebiliriz ve görüyoruz. Her alanda kadınları görüyoruz. Bu çok gurur verici." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Analiz Uzman Mühendisi Berika Aydan: Türkiye'yi geleceğe hazırlayan genç mühendisler - Son Dakika

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