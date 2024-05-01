ANASİAD Genel Başkanı: Türkiye'de Çağdaş Bir Çalışma Hayatı İçin İşbirliğine İhtiyaç Var - Son Dakika
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Ekonomi

ANASİAD Genel Başkanı: Türkiye'de Çağdaş Bir Çalışma Hayatı İçin İşbirliğine İhtiyaç Var

ANASİAD Genel Başkanı Hakan Birkan, Türkiye'de iş hayatında emeğe saygı duyulan, gelir adaletine dayanan ve sosyal hakları güvence altına alan çağdaş bir çalışma hayatının tesis edilmesi gerektiğini belirtti. Birkan, iş hayatının daha iyi standartlara kavuşturulması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi ve iş sağlığı-güvenliğinin öncelikli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi ve kadınlar ile gençlerin istihdama katılımının artırılması gerektiğini ifade etti.

01.05.2024 17:56
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Türkiye'de iş hayatında emeğe saygı duyulan, gelir adaletine dayanan ve sosyal hakları güvence altına alan çağdaş bir çalışma hayatının tesis edilmesi gerektiğini belirten Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Genel Başkanı Hakan Birkan, Türkiye'de refah düzeyi artan ve refahın tüm toplum kesimleriyle adil bölüşümünü sağlayan bir ülke olmak için işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türkiye'de iş hayatının daha iyi standartlara kavuşturmak üzere kayıt dışılıkla mücadele eden, insana yakışır işi ve iş sağlığı-güvenliğini önceleyen bir anlayışın hakim olması gerektiğini ifade eden ANASİAD Genel Başkanı Hakan Birkan, Türkiye'de işi ve istihdamı birlikte koruyan ve arttıran bütüncül politikaları hızla hayata geçirmek gerektiğini belirtti. Tüm dünyada çalışma hayatının dinamiklerinin dijital teknolojilerle beraber değiştiği bir süreç yaşandığını ifade eden Hakan Birkan, bu sürecin insan odaklı ve toplumsal refahı öncelikleştirerek yürütmek gerektiğini belirtti. Bu çerçevede, eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi, başta kadınlar ve gençlerin istihdama katılımının artırılması gerektiğini ifade eden Genel Başkan Birkan şunları da söyledi;

"Kadın-erkek tüm bireylerin eşit fırsatlarla insana yakışır işlere ulaşması, katma değeri yüksek nitelikli işlerin çoğaltılması önemli. Bunun yanı sıra tüm çalışanların yetkinlik ve becerilerini geliştirmek üzere kaynak ayrılması kritik önem taşıyor. Türkiye'de refah düzeyi artan ve refahın tüm toplum kesimleriyle adil bölüşümünü sağlayan bir ülke olmak için işbirliğini ve dayanışmayı temel almalıyız. Çalışma barışının gereği olarak işçi-işveren-devlet arasında yapıcı sosyal diyalog mekanizmasının sürekliliğini sağlamalıyız. Tüm çalışanların ve emeğiyle değer katan herkesin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlu olsun." - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ANASİAD Genel Başkanı: Türkiye'de Çağdaş Bir Çalışma Hayatı İçin İşbirliğine İhtiyaç Var - Son Dakika

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