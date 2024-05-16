ANASİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

ANASİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Ziyaret Etti

ANASİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey\'i Ziyaret Etti

ANASİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret ederek şehrin ekonomisinin gelişmesi için destek vereceklerini belirtti.

16.05.2024 15:37  Güncelleme: 15:38
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret eden ANASİAD Yönetim Kurulu üyeleri, iş insanları olarak, şehrin ekonomisinin gelişmesi yönünde yapılacak her çalışmaya destek olacaklarını söyledi.

Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Derneğin Onursal Başkanı Eyüp Kutlucan'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Genel Başkan Hakan Birkan, Bursa'nın Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yerel kaynaklarının yeterli olmadığını ve bu nedenle üreterek bunları dünyaya satması gerektiğine vurgu yapan Birkan, "Biz iş insanları olarak, önümüzdeki tüm engellere rağmen üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekonomik açıdan zor günler geçirsek de üretmekten vazgeçmiyoruz ve geçmeyeceğiz. Çünkü Türkiye'nin kalkınmasının, insanların daha müreffeh bir hayat sürmesi için bunu yapmak zorundayız" dedi.

Hakan Birkan, Mustafa Bozbey'in 20 yıl Nilüfer Belediye Başkanı olarak başarılı çalışmalar yaptığını vurgulayarak, edindiği tecrübe ile Bursa'nın tamamına güzel hizmetler vereceğine inandıklarını dile getirdi. Bozbey'in Bursa'nın gelişmesi için yapacağı çalışmalara destek vereceklerini de söyleyen Birkan, "Doğan güzellikleri, tarihi kültürel zenginlikleri, termal kaynakları, tarımı ve elbette üretimi ile ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan Bursa'nın daha yaşanabilir bir şehir olması için hep birlikte çalışmak zorundayız. Sayın Bozbey zor bir görev üstlendi. Tecrübesiyle bütün zorlukları aşacağına yürekten inanıyoruz. Bizler de iş insanları olarak çalışmalarına elimizden gelen her desteği vermeye hazırız" şeklinde konuştu. Derneğin Onursal Başkanı Eyüp Kutlucan da Mustafa Bozbey'in Bursa'ya güzel hizmetler yapacağına inandığını belirtip, "Bursa'nın sorunlarını ve çözüm yollarını bilen tecrübeli biri olarak başarılı işler yapacağına inanıyorum. Biz iş insanları olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"Bursa için birlikte çalışacağız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin sigortası olduğunu söyledi. Üreten insanların önünü açmak gerektiğine inandığını vurgulayan Bozbey, "Biz Bursa'yı gülümsetmek için söz verdik. Hizmetlerimiz ile bunu başaracağız. Fakat bu işi hep birlikte yapabiliriz. Sizlerin projelerimize vereceğiniz destek önemli. Çevreye duyarlı olan üretimi destekleyeceğiz. Türkiye ağır bir ekonomik kriz yaşıyor. Bu krizi aşmanın tek yolu üretmektir. Sizler üreteceksiniz ki istihdam olsun, insanların işi aşı olsun. Bu değerli çabalara biz de elimizden gelen her türlü katkıyı sunacağız. Yeter ki Bursa'mızın doğasına zarar verilmesin. Bu konuda duyarlı olduğunuzu bildiğim için de içim rahat" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ANASİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANASİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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